Hà Tĩnh: Bất chấp khiếu kiện của người dân, chính quyền làm ngơ cho xây dựng cột điện gây hoang mang dư luận

Ông Trương Công An - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Tiến chia sẻ với phóng viên về hiện trạng đất theo đơn thư phản ánh của bà Nguyễn Thị Yến.

Theo đơn của bà Yến: Đất vườn của bà tại thôn Ba Giang, xã Việt Tiến được giao từ năm 2000 mang tên ông Lê Đình Hóa (chồng bà Yến) (có biên bản và sơ đồ địa chính kèm theo). Mốc địa giới được tính từ bên phía đất bà Nguyễn Thị Phương (trừ mương thoát nước), có hình tam giác vuông với diện tích 137m2 (phía Nam giáp tỉnh lộ (0m), phía Tây giáp mương nước (20m), phía Bắc giáp ruộng canh tác (13,7m), phía Đông giáp đất bà Nguyễn Thị Nga). Năm 2007, đường truyền tải điện trung thế kéo qua đã có sự thỏa thuận và hỗ trợ đền bù. Cột điện và hành lang đường điện nằm trong đất vườn, bởi lúc kéo đường điện đi qua, gia đình bà Yến chỉ có duy nhất mảnh đất này.

Năm 2010, trước lúc làm hồ chuyển đất sang tên bà Yến thì UBND xã Phù Việt làm việc thống nhất là khoảng cách giữa vườn bà Yến và vườn bà Nguyễn Thị Phương là đường liên xóm có chiều rộng 4m (chuyển từ mương nước sang đường). Sau đó, bà Yến được UBND huyện hợp thức phần đất của ông Lê Đình Hóa (năm 2000), đất bà Nguyễn Thị Nga (năm 1991) chuyển nhượng và một phần đất do UBND huyện cấp thêm thành 01 bìa mang tên Nguyễn Thị Yến (phía Tây giáp đường 4m). Như vậy, cột điện và hành lang đường điện nằm trong phần đất của gia đình bà Yến từ vườn gốc ban đầu.

Theo bà Yến, qua cuộc làm việc ngày 20/3/2019, UBND xã Phù Việt (nay là xã Việt Tiến) xác định ranh giới đất và kết luận không thể thực hiện được việc di dời đường điện. Sau đó, UBND xã đã có nhiều giấy mời làm việc xác định ranh giới đất và tiếp tục mời Trung tâm Công nghệ thông tin và kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh Hà Tĩnh về kiểm tra xác định ranh giới đất nhưng không thông báo kết quả.

Điện lực Thạch Hà đã 02 lần đến để dịch chuyển đường điện (vào ngày 23/02/2019 và 29/02/2020) nhưng không thành. Ngày 17/4/2020, bà Yến có viết đơn kiến nghị gửi lên Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, Điện Lực Thạch Hà nhưng không có phản hồi. Ngày 5/6/2020, bà Yến tiếp tục gửi đơn lên Chủ tịch UBND huyện và Điện lực. Ngày 10/6/2020, UBND huyện Thạch Hà có Công văn số 1134/UBND-TCD về việc xử lý đơn phản ánh của công dân, giao cho UBND xã Việt Tiến chủ trì, phối hợp với cơ quan Điện lực huyện kiểm tra, giải quyết, trả lời bằng văn bản để công dân được biết và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Ban tiếp dân) trước ngày 20/7/2020. Tuy nhiên, từ đó đến nay phía bà Yến chưa nhận được kết quả trả lời.

Cũng theo đơn thư, đến ngày 02/10/2020, Điện lực huyện Thạch Hà cùng UBND xã Việt Tiến đưa phương tiện, máy mọc, thiết bị đến di dời đường dây điện sang phía đất gia đình bà yến; bà Yến cùng con trai ra yêu cầu làm rõ sự việc trước khi thi công nhưng chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Việt Tiến ngăn cản. Hiện, phía Điện lực Thạch Hà đã trồng thêm 01 cột điện và kéo xong hệ thống đường điện mới; đường điện mới có hành lang an toàn đường điện xâm phạm nghiêm trọng vào phần đất vườn của nhà bà Yến.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND xã Việt Tiến về các nội dung được phán ánh trong đơn kiến nghị của bà Yến. Ông Trương Công An – Phó Chủ tịch UBND xã Việt Tiến dường như có sự nhầm lẫn khi cho rằng “phần đất bà Yến đã nhận tiền đền bù vi phạm hành lang an toàn lưới điện (năm 2007) với phần đất nhà bà Yến mua lại của bà Nguyễn Thị Nga (năm 2010) nên trả lời chúng tôi trái ngược với hồ sơ hiện trạng đất của nhà bà Yến. Đặc biệt, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đường liên xóm giữa đất bà Yến và bà Phương là 4m nhưng ông Trương Công An đã rất nhiều lần nhấn mạnh với phóng viên là “con đường đó trước 6m sau hơn 8m”, không biết ông Phó Chủ tịch căn cứ vào đâu để khẳng định như vậy?

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bá Du – Trưởng ban Pháp chế UBND huyện Thạch Hà (nguyên Chủ tịch xã Phù Việt nay là xã Việt Tiến) khẳng định: “Tôi là người viết biên bản giao đất khi đang ở vị trí thư ký UBND xã cho đến khi là Chủ tịch xã, chính tôi đã vận động bà Yến cắt thêm 2m đất từ vườn bà Yến để mở rộng đường liên thôn. Hiện trạng năm 2020 thì đường đó trước chỉ được 2m, đến năm 2010 khi bà Yến làm hồ sơ nhập các thửa đất thì đường mới mở rộng được 4m tính từ mép vườn nhà cô Phương sang”.

Bà Nguyễn Thị Yến đang chỉ cho phóng viên về cột điện vừa được Điện lực Thạch Hà thi công kéo phần dây vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên đất nhà bà.

Về việc bà Yến cho rằng Điện lực Thạch Hà “trồng” thêm một cột điện để điều chỉnh đường dây dịch sang phía đất phần đất nhà bà Yến, (vì năm 2007 gia đình bà Phương cũng là hộ được nhận tiền đền bù hành lang an toàn lưới điện), bà Yến cho rằng tất cả những việc làm của Điện lực Thạch Hà và UBND xã Việt Tiến là không minh bạch với công dân, sai quy định của pháp luật, xâm phạm đến đất đai, quyền lợi của gia đình bà Yến.

Đưa vấn đề này trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hoa - Giám đốc Điện lực Thạch Hà thì được chia sẻ: “Sau khi UBND xã bàn giao đất, chúng tôi đã lên Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và thực hiện. Còn những thủ tục khác thì không thuộc chức năng của Điện lực mà là trách nhiệm của xã”.

