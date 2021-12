Hà Nội tạm dừng tiêm 2 lô vắc xin Pfizer được gia hạn sử dụng cho trẻ

Trước đó, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, cho phép tăng hạn dùng lên 9 tháng đối với 2 lô vắc xin Pfizer (2.960.100 liều) có thời hạn sử dụng ghi trên nhãn 6 tháng, ở điều kiện bảo quản âm 90 đến âm 60 độ C. Hạn dùng mới này áp dụng cho lô vắc xin Pfizer số 124001 và 123002 mua từ nguồn ngân sách. Hai lô này đã được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương phân bổ cho các địa phương vào ngày 25-11 để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Như vậy, hạn sử dụng của hai lô vắc xin này được tăng lên 3 tháng so với thời hạn ghi trên nhãn. Theo giấy chứng nhận xuất xưởng vắc xin, hai lô này có thời hạn sử dụng ghi trên nhãn là ngày 30-11. Tuy nhiên, hôm 22-10, theo đề nghị của Công ty Pfizer Việt Nam, Cục Quản lý dược cho phép tăng hạn dùng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản âm 90 độ C đến 60 độ C. Quyết định tăng hạn dùng này căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Công ty Pfizer Việt Nam phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với vắc xin lưu hành trên thị trường.