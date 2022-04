Hà Hồ gây thót tim vì suýt lộ full "bộ loa" khi đang mải chăm con

Từ ngày có thêm 2 bé là Lisa và Leon, Hà Hồ dành rất nhiều thời gian để ở bên, tự tay chăm sóc các con. Nữ ca sĩ còn lập page riêng, liên tục đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu thường ngày của các bé khiến khán giả vô cùng thích thú.

Tuy nhiên, mới đây trong clip bế Lisa và chơi đùa cùng bé trên ô tô, Hà Hồ đã làm dân tình được 1 phen thót tim. Trong clip, bé Lisa thích thú đút cho mẹ Hà, ba Kim Lý những múi bưởi. Nhưng trong một khoảnh khắc, chiếc áo dây trễ nải của Hà Hồ đã bị kéo đi khá xa. Đáng chú ý hơn, nữ ca sĩ còn không mặc bra bên trong nên suýt nữa thì cô bị lộ... "full bộ loa" trước camera.

Clip: Hà Hồ suýt để lộ "full" vòng 1 khi đang bế con

Bé Lisa đang đút bưởi cho mẹ nhưng vô tình khiến chiếc áo trễ nải của Hà Hồ lệch hẳn sang 1 bên

... Netizen "thót tim" vì suýt nữa Hà Hồ lộ nguyên vùng nhạy cảm trước camera

Hà Hồ giữ style sexy, nóng bỏng hậu sinh con

Body của cô luôn là tâm điểm gây chú ý

Không ít lần mẹ bỉm bị soi "sống ảo", bóp méo vạn vật xung quanh

Nguồn: Instagram nhân vật

Tác giả: Kim An

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn