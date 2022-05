Góc quay khác bóc trần sự hung hãn: 'Chị áo xanh bị tát đỏ mặt vẫn bình tĩnh giải thích'

Vụ việc clip sau khi va chạm giao thông, người phụ nữ áo đen đã gọi người thân ra đánh tát tới tấp cô gái lái xe ô tô khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip do chị L.H.P. ghi lại thời điểm trước khi người đàn ông lao vào đánh cô gái áo xanh.

Qua tìm hiểu của chúng tôi được biết, vụ việc xảy ra vào 18h10 chiều 30/5, tại ngõ 116 phường Nhân Hoà, (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Trao đổi với chúng tôi, chị L.H.P., người dân chứng kiến vụ việc và quay lại một đoạn clip cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chị tình cờ đi ngang qua đây và chứng kiến, quay lại một đoạn clip ngắn.

Đoạn clip trước khi bị đánh, tát cho thấy, cô gái mặc áo xanh điều khiển xe ô tô vẫn giữ thái độ bình tĩnh sau khi xảy ra vụ việc. Cô liên tục giải thích về sự cố va chạm để tìm cách hoà giải. Tuy nhiên, người phụ nữ áo đen điều khiển xe 2 bánh liên tục nói lớn, thái độ thách thức, không muốn lắng nghe.

Cô gái áo xanh bình tĩnh giải thích vụ việc sau va chạm, nhưng người phụ nữ áo đen liên tục lớn tiếng.

Theo chị P., sau khi xảy ra va chạm giao thông, cô gái áo xanh lái xe ô tô xuống xe và nói chuyện rất bình thường, không hề có một động thái gây mâu thuẫn hay to tiếng nào.

Ngược lại, người phụ nữ áo đen điều khiển xe 2 bánh thì chửi mắng, to tiếng thái độ hung hãn. Sau khi xảy ra vụ việc được vài phút, người đàn ông to cao xuất hiện và lập tức lao vào tát thẳng mặt cô gái áo xanh, sau đó đạp vào người.

“Tôi thấy có ồn ào nên chỉ kịp quay lại một đoạn clip ngắn, sau đó ra can ngăn. Người phụ nữ kia chửi chị áo xanh. Người đàn ông ra cũng chửi, tát chị áo xanh đỏ hết mặt nhưng chị ấy vẫn bình tĩnh, xin lỗi và giải thích”, chị P. cho biết.

... Cô gái áo xanh tỏ vẻ bất lực khi không tìm được tiếng nói chung.

Như tin đã đưa, cư dân mạng đang rầm rộ chia sẻ một đoạn clip sau va chạm giao thông, người phụ nữ đã gọi người thân ra đánh cô gái lái xe ô tô khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Theo đoạn clip cho thấy, đoạn đường xảy ra vụ việc khá đông đúc phương tiện. Chiếc ô tô đang di chuyển trên đường thì xảy ra va chạm với một phụ nữ điều khiển phương tiện 2 bánh, không đội mũ bảo hiểm đi từ ngã rẽ ra.

Cú va chạm nhẹ, chiếc xe 2 bánh của người phụ nữ bị đổ nhưng không gây thiệt hại gì đáng kể. Sau cú va chạm, cô gái lái xe ô tô đã xuống nói chuyện giải quyết với người phụ nữ đi xe 2 bánh.

Sau đó người thân cô gái áo đen kéo đến, 2 gã đàn ông to cao lao vào đánh chửi cô gái áo xanh khi chưa kịp nói lời nào.

Sau một hồi cự cãi, người phụ nữ áo đen đi xe 2 bánh đã gọi người thân là 2 nam giới ra hiện trường vụ việc. Khi vừa đến nơi, gã bặm trợn to cao mặc áo đen chưa nói lời nào liền lao vào tát thẳng mặt cô gái và đạp vào người cô gái.

Lúc này, dù có nhiều người can ngăn nhưng gã này vẫn tiếp tục lao vào tát mạnh vào mặt cô gái. Cùng với đó, gã đàn ông đeo kính đi cùng cũng lao vào đánh cô gái khi thấy người này gọi điện thoại.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của chiếc ô tô ghi lại. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã khiến dư luận phẫn nộ, lên án hành vi côn đồ, bạo lực của 2 gã đàn ông và cách hành xử của người phụ nữ đi xe 2 bánh.

Đa số mọi người đều cho rằng, sau va chạm giao thông, dù chưa rõ đúng sai thế nào nhưng việc gọi người thân đánh hội đồng đối phương là hành động không thể chấp nhận được. Hơn nữa người bị đánh lại là một cô gái.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sư quan tâm, lên án dữ dội từ dư luận.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn