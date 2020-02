Giúp con né lệnh phong tỏa chống Covid-19, "quan" TQ bị đình chỉ chức vụ

Các thành phố ở Hồ Bắc, nơi bùng phát và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 đã bị phong tỏa để để ngăn chặn sự lây lan chóng mặt của virus. Nhiều tuyến đường trên khắp cả tỉnh hiện đã cấm các phương tiện giao thông qua lại. Lệnh cấm áp dụng đối với cả việc chuyên chở người, vận chuyển gia cầm và động vật hoang dã.

Nhiều tuyến giao thông ở Hồ Bắc bị phong tỏa để chống dịch Covid-19. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, theo nam thanh niên He Hao, cha anh ta có thể sắp xếp một chiếc xe đưa mình đi từ Thiên Môn đến Kinh Châu, hai thành phố đều thuộc "tâm dịch" Hồ Bắc. Cha của He được xác định là ông He Yanfang, Trưởng phòng thị trường của Sở Thương mại Kinh Châu.

Theo báo South China Morning Post, cuối tuần vừa qua, He Hao đã cho đăng một đoạn video lên mạng xã hội Weibo cho thấy xe chở anh ta vượt qua một trạm kiểm soát ở Thiên Môn có biển đề "cấm lưu thông".

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cha mình lại nhiều uy quyền đến như vậy. Ông ấy là quan chức cả đời và tôi chưa từng hưởng lợi từ điều đó, cho đến khi dịch (Covid-19) bùng phát. Khi toàn tỉnh phong tỏa các tuyến đường, ông ấy đã dùng các mối quan hệ để điều một xe tới đón tôi ở Thiên Môn và đưa về Kinh Châu", He viết. He tiết lộ đã bị cách ly ở Thiên Môn 22 ngày trước khi cha nhờ một người bạn có giấy phép cung ứng nhu yếu phẩm cho thành phố cử xe tới đưa về quê nhà Kinh Châu.

Những tiết lộ của He Hao gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: SCMP

Bài đăng của He đã lập tức "gây bão" trên mạng. Nhiều người đặt câu hỏi về địa vị chính trị của cha anh ta cũng như kêu gọi một cuộc điều tra chống tham nhũng.

"Chúng ta đã chứng kiến câu chuyện về một nữ y tá mất 4 ngày để quay trở lại Vũ Hán (thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Bắc và cũng là nơi khởi phát dịch Covid-19). Nhưng ở đây, bạn lại phải thấy một cậu ấm con quan huênh hoang về việc lạm dụng quyền lực", trích một bình luận bày tỏ sự phẫn nộ.

Đối mặt với phản ứng dữ dội của dư luận, He đã phải lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ "tuân thủ nghiêm các luật và quy định cũng như cẩn thận hơn về phát ngôn và hành vi trong tương lai". Anh ta cũng xóa mọi bài đăng trên Weibo và thay đổi tài khoản người dùng, nhưng tất cả không đủ để dập tắt cơn giận dữ của mọi người.

Các ảnh chụp màn hình những bài đăng của He tiếp tục được chia sẻ chóng mặt trên mạng với nhãn dán "sự bất cẩn của cha anh có thể làm mất Kinh Châu", gợi nhắc đến việc Quan Vũ, danh tướng thời Tam Quốc vì khinh suất mà để mất địa bàn chiến lược Kinh Châu vào năm 220. Trước những lùm xùm, chính quyền Kinh Châu đã vào cuộc và ra quyết định tạm thời đình chỉ chức vụ của cha He để điều tra sai phạm.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet