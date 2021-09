Girl Hải Dương có vòng 1 110cm ngày càng quá đà: Ảnh hở hang "nhức mắt", mặc áo ngực livestream và thái độ thách thức

Võ Thị Thu Trang (2k) không phải cái tên quá xa lạ với cộng đồng mạng. Cách đây 4 năm, cô bạn khi ấy còn là nữ sinh ở Hải Dương đã "bất đắc dĩ" nổi tiếng trên mạng khi sở hữu vòng 1 lên đến 110cm.

Còn nhớ lúc đó, Thu Trang đã vô cùng khổ sở trước những lời bàn tán về số đo hay miệt thị ngoại hình của mình. Tuy nhiên hiện tại, khi vào trang cá nhân của cô, nhiều dân mạng bị "sốc" trước sự thay đổi táo bạo, đôi khi là phản cảm của cô nàng. Điều đó không chỉ đến từ ngoại hình mà còn ở cách đáp trả, thái độ dửng dưng và thách thức của Thu Trang.

Không khó để tìm thấy những hình ảnh táo bạo thế này trên trang cá nhân của Thu Trang

Những hình ảnh lúc livestream của Thu Trang

... Cô nàng chuyển hướng sang style gợi cảm

Phía dưới những bài đăng của Thu Trang xuất hiện khá nhiều bình luận. Có người khó hiểu vì sao Thu Trang lại thay đổi hình ảnh như thế này, người thì khuyên cô nàng nên tiết chế lại. Bên cạnh đó không thiếu những bình luận chỉ trích, thậm chí dân mạng "kém duyên" còn kèm những tấm ảnh "thiếu vải" và nhạy cảm khác của cô nàng.

Đối diện với điều này, Thu Trang hoàn toàn... dửng dưng dù bị chỉ trích. Cô còn đáp trả "mời quay vào ô unfollow dùm ạ" khi được nhắc nhở ăn mặc kín đáo hơn. Thậm chí, cô còn tự "tát nước theo mưa" khi bị comment ảnh nhạy cảm, gợi ý dân mạng nên vào O.F - nền tảng hỗ trợ những người sáng tạo nội dung kinh doanh các content 18+ để xem ảnh gốc.

Thu Trang không e ngại khi bi comment ảnh nhạy cảm

Ở phần bio, Thu Trang cũng ngang nhiên công khai đường link dẫn về website O.F. Trên story, cô cũng thường xuyên nhá hàng những nội dung có mặt trên O.F của mình. Được biết, người dùng muốn theo dõi O.F của Thu Trang thì phải trả phí 15$ (khoảng 342k VNĐ), nếu mua trọn gói 1 năm thì sẽ có giá 90$ (khoảng hơn 2 triệu VNĐ).

Ảnh: Tổng hợp

Tác giả: T.D

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn