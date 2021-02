Giấu ma túy trong quần lót cũng không thoát

Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vào 22h10 ngày 26/2, trước cửa nhà số 5, đường Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng Tổ tuần tra, kiểm soát của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hải Phòng trong quá trình thực thi nhiệm vụ phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đi trên xe máy, BKS: 15B2-76760. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Xá, Đông bị lực lượng công an bắt giữ.

...

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ trong quần lót đang mặc của đối tượng ngồi sau xe là Nguyễn Trọng Xá, ở thôn Hoàng Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng cất giấu 1 hộp nhựa đen, nắp xanh, trong có đựng 3 túi nilon màu trắng chứa tinh thể màu trắng nghi là ma tuý đá.

Ngay sau đó, CSCĐ đã đưa Xá cùng Đặng Việt Đông (người chở Xá), 34 tuổi, ở số 3/gác 2, khu 5 tầng tập thể An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân cùng phương tiện, tang vật liên quan về trụ sở Công an phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân điều tra, làm rõ, giải quyết theo quy định.

Tác giả: PHÚC QUYỀN

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết