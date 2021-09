Giao hũ tro cốt về cho thân nhân, chỉ một hành động lặng lẽ này cũng đủ nói lên tác phong chuẩn mực của người lính

Công cuộc chống dịch COVID-19 đã đi qua một chặng đường dài. Trong cuộc chiến cam go ấy, lực lượng chức năng nói chung, bộ đội nói riêng đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, kỷ cương giãn cách. Giờ đây, những người lính lại có thêm nhiệm vụ mới: nhận tro cốt, vận chuyển, bàn giao đến cho từng gia đình nạn nhân, khi cần thiết thì lo luôn hậu sự, thờ cúng, cầu siêu cho người xấu số.

COVID-19 đã buộc bộ đội phải thay màu áo xanh người lính bằng màu áo xanh bảo hộ y tế. Nhưng dù khoác lên màu áo nào thì bản chất của người lính vẫn hướng về sứ mệnh phụng sự, chăm lo cho đời sống nhân dân.

Không chỉ nhiệm vụ, đây còn là trách nhiệm từ trái tim mỗi người lính. Có lẽ vì thế, hình ảnh người quân nhân giao hũ tro cốt về nhà trong đoạn clip dưới đây đã khiến nhiều trái tim phải rung lên một nhịp vì quá đỗi bình dị, yêu thương.

Giao hũ tro cốt về cho thân nhân, chỉ một hành động lặng lẽ của người lính đã nói lên tác phong chuẩn mực của bộ đội cụ Hồ

Giữa trời nắng, người lính tay cầm hũ tro, quần áo chỉnh tề, nghiêm trang, cùng với đồng đội kính cẩn bàn giao lại cho người nhà. Anh lặng lẽ để chiếc mũ quân trang lên hũ tro, che chắn nắng gắt từ bốn phía. Mái tóc rối còn chưa kịp vuốt lại, bàn giao hũ tro cho gia đình thân nhân xong xuôi, anh mới cầm lấy chiếc mũ và đội lại lên đầu.

Chỉ một hành động nhỏ ấy cũng khiến bao người phải rưng rưng. Sự tận tình, chu đáo của người lính cụ Hồ đã giúp vơi bớt phần nào nỗi đau của những gia đình có người thân ra đi vì Covid-19.

Đây không chỉ đơn giản là nghi lễ truyền thống trang trọng, mà còn đòi hỏi cả một tấm lòng chân thành và sẻ chia để hoàn thành sứ mạng nhân đạo.

Rất nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận chia buồn với gia đình, cũng như bày tỏ sự trân trọng với tình cảm của người lính trong đoạn clip:

- Hành động nhỏ mà thấm đẫm tình người, tác phong lấy nắng che cho hài cốt đã đủ biết quân đội vì nhân dân như thế nào rồi.

- Tác phong quá chuẩn mực, cách anh nâng niu hũ tro cốt nói lên con người anh, rất đáng để chúng ta kính trọng!

- Dù cứng rắn đến đâu cũng khó cầm lòng trước hình ảnh anh bộ đội đưa hài cốt người tử nạn trong đại dịch về với thân nhân. Không thể tin rằng lại có những lúc xót xa đến vậy. Chắc các anh cũng thế.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc