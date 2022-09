Giảng viên đại học gây tai nạn rồi lái xế hộp bỏ chạy, tông tiếp vào nhiều phương tiện

Ngày 8-9, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mới xảy ra trên địa bàn.

Sau tai nạn, người dân cho biết tài xế ôtô đã lái xe bỏ chạy - Ảnh: Facebook



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 7-9, xe ôtô mang BKS 30F-811.85 di chuyển theo hướng từ đường Trần Duy Hưng rẽ phải vào Nguyễn Chánh đi Dương Đình Nghệ, khi đi đến trước số nhà 27 Nguyễn Chánh thì tông vào một xe máy.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô đã nhấn ga bỏ chạy và tông tiếp vào một xe ôtô nhãn hiệu Honda CRV mang BKS 30G-644.xx và 1 xe máy đi ngược chiều tại lối rẽ vào tòa nhà Home City Nguyễn Chánh. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ôtô bị móp méo toàn bộ sườn dọc phía bên tay lái, bung túi khí. Còn chiếc xe máy bị chiếc ôtô kéo lê một đoạn, vỡ nát. Chiếc xe gây tai nạn bị nổ lốp và sập cầu trước.

...

Ngay khi nhận được thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã cử lực lượng tới hiện trường phối hợp với Công an phường Trung Hòa và Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe ôtô bị hư hỏng nặng sau khi gây tai nạn - Ảnh: Facebook

Vụ tai nạn có 2 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an quận Cầu Giấy đã cử cán bộ chiến sĩ vào bệnh viện để xác minh số người bị nạn thực tế và tỉ lệ thương tích.

Tài xế gây tai nạn đã được đưa về trụ sở Công an phường Trung Hòa để điều tra. Danh tính người này được làm rõ là Tr.V.Ph. (SN 1981; trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; hiện đang sinh sống tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy), là giảng viên một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Tác giả: Đông Hồ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động