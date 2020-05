Giám đốc sở ở Đà Nẵng cùng gia đình bị nhắn tin đe dọa

Ông Tô Văn Hùng - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết sau khi tiếp nhận văn bản của Sở Tài nguyên - môi trường Đà Nẵng đã giao cho Công an quận Hải Châu xử lý do người có liên quan và hành vi ở quận này. Theo Công an quận Hải Châu, họ đang xác minh vụ việc theo quy định.

Vụ việc này xảy ra sau khi Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng xác định không có cơ sở để giải quyết việc tách thửa đất nằm trong quy hoạch của vợ chồng bà B.T.M.T. (trú quận Hải Châu).

Cụ thể, vợ chồng bà T. nộp hồ sơ xin tách thửa đất ở phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Ngũ Hành Sơn. Để có đủ cơ sở pháp lý xử lý hồ sơ tách thửa đất theo quy định, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận đã có văn bản lấy ý kiến của Phòng quản lý đô thị quận về mặt quy hoạch đối với thửa đất nêu trên.

Vị trí thửa đất xin tách thửa thuộc quy hoạch khu dân cư phía tây khu tái định cư làng đại học, đã được UBND TP phê duyệt (hiện đang có hiệu lực pháp luật).

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ từ 1/2000 đến 1/500 trên địa bàn TP. Do đó, trường hợp trên không đủ điều kiện để xem xét giải quyết.

Vợ chồng bà T. có đơn kiến nghị giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường, đề nghị tiếp dân. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tham dự buổi tiếp dân và ý kiến của vợ chồng bà T., giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường đã ban hành thông báo kết luận tiếp dân không có cơ sở để giải quyết việc tách thửa đất nằm trong quy hoạch.

Theo đại diện Sở Tài nguyên - môi trường, trong quá trình xử lý vụ việc, cán bộ trực tiếp xử lý, giám đốc sở và gia đình liên tục nhận tin nhắn không đúng sự thật, gây bất an, hoang mang, đe dọa đưa thông tin lên mạng... "Sở đã có văn bản gửi công an xử lý theo quy định liên quan đến các nội dung tin nhắn cho giám đốc sở, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, cá nhân và người thân của ông", đại diện sở này cho biết.

Cũng theo Sở Tài nguyên - môi trường, trong quá trình giải quyết, bà T. có trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng khi sở kiểm tra hồ sơ dữ liệu thì thấy có 4 lô đất. "Nếu họ nghèo thực sự, sở sẽ kiến nghị UBND TP xem xét có chính sách như thế nào để hỗ trợ cho người nghèo" - vị đại diện cho hay.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ