Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng 250 CBCS hiến máu cứu người

Sáng 3/8, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát động Chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022 với phương châm “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” trong lực lượng Công an Hà Tĩnh và trực tiếp hiến máu góp phần bổ sung vào kho lưu trữ máu đang cạn kiệt, đáp ứng nhu cầu cứu chữa bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Khám sàng lọc trước khi hiến máu.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp tham gia hiến máu.



Phát huy kết quả đạt được từ những lần tổ chức hiến máu tình nguyện trước đó, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh thời gian qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người, từ đó tích cực tham gia hiến máu.

Tại Chương trình hiên máu tình nguyện lần này đã có gần 250 cán bộ, chiến sĩ Công an đến từ các Phòng trong Công an Hà Tĩnh đã đăng ký tham gia hiến máu. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cũng trực tiếp tham gia hiến máu tại chương trình.

Cán bộ đoàn viên Công an tỉnh tham gia hiến máu.

...



Đây là chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022 do Đoàn thanh niên Công an Hà Tĩnh tổ chức; số máu này sẽ được đưa vào ngân hàng dự trữ máu, khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các cơ sở y tế, phục vụ tốt cho công tác cấp cứu và điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.



Phát biểu tại Chương trình hiến máu nhân đạo “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong công tác hiến máu tình nguyện của Đoàn thanh niên Công an tỉnh.

Đồng thời, biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia hiến máu của CBCS, ĐVTN Công an tỉnh trong thời gian qua, đồng chí giám đốc khẳng định việc tham gia hiến máu cứu người đây chính là hành động thể hiện trách nhiệm xã hội của thanh niên đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, mong muốn thời gian tới tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh sẽ duy trì hoạt động này một cách thường xuyên, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Gần 250 cán bộ chiến sỹ tham gia hiến máu tình nguyện.



Với tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, sau 1 buổi phát động, gần 250 cán bộ, đoàn viên Công an Hà Tĩnh đã tham gia hiến được 180 đơn vị máu, cùng với số lượng máu đã hiến trực tiếp trước đó, nâng tổng số đơn vị máu đã hiến trong năm 2022 tính tới thời điểm hiện tại là 331 đơn vị máu.

Việc tổ chức các chương trình hiến máu trong Công an Hà Tĩnh là hoạt động thường niên, có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, chương trình hiến máu tình nguyện còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu, cung cấp cho hoạt động cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong điều kiện nguồn máu dự trữ đang khan hiếm.



Tác giả: Nga Nguyễn - Văn Hùng

Nguồn tin: cand.com.vn