Giám đốc chỉ đạo kế toán gian dối hóa đơn để trốn thuế

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bổ sung đối với Phùng Xuân Phong và khởi tố, bắt bị can để tạm đối với Võ Thị Thu Hà về tội “Trốn thuế” quy định tại điểm khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Mua bán trái phép hoá đơn” quy định tại khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015; khởi tố thêm 6 bị can khác về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Công ty Thiên Triều được thành lập năm 2019, ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phùng Xuân Phong (SN 1984, trú tại thị xã Kỳ Anh), còn Võ Thị Thu Hà (SN 1984, trú tại huyện Thạch Hà) làm kế toán trưởng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bổ sung đối với Đỗ Khắc Điệp và Võ Thị Thu Hà về tội “Trốn thuế" và tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.



Năm 2019, Phùng Xuân Phong bàn bạc với Võ Thị Thu Hà để thành lập công ty Thiên Triều. Quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Thiên Triều, Phong là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của công ty; Võ Thị Thu Hà là kế toán trưởng trực tiếp thực hiện các công việc như kê khai thuế, xuất nhập hóa đơn, chứng từ, soạn thảo các hợp đồng và các thủ tục thanh toán, chuyển khoản qua ngân hàng theo yêu cầu của Phùng Xuân Phong.

Công ty Thiên Triều hoạt động bán đất, cát, đá không có nguồn gốc hợp pháp và xuất hóa đơn GTGT cho một số công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhưng không có nguồn hàng hóa đầu vào hợp lệ. Vì vậy, Phùng Xuân Phong đã chỉ đạo Võ Thị Thu Hà tìm đầu mối mua các hóa đơn đầu vào đối với các mặt hàng như: Đất, cát, đá để hợp thức nguồn hàng hoá đầu vào; đồng thời khi kê khai thuế GTGT đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp.

Võ Thị Thu Hà trực tiếp liên hệ mua 20 hóa đơn GTGT của 3 công ty tại tỉnh Quảng Bình với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế hơn 7,6 tỷ đồng; tiền thuế GTGT là gần 766 triệu đồng, giá mua hóa đơn là 7,5% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn.

...

Ngoài ra, Phùng Xuân Phong còn chỉ đạo kế toán nội bộ mua 15 số Hóa đơn GTGT với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn hơn 5,4 tỷ đồng.

Các đối tượng khác tại cơ quan điều tra.



Số hóa đơn nói trên đã được Công ty Thiên Triều kê khai, hợp thức hàng hóa mua vào để trốn thuế số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 18/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bổ sung đối với Phùng Xuân Phong và khởi tố, bắt bị can để tạm đối với Võ Thị Thu Hà về tội “Trốn thuế” quy định tại điểm khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Mua bán trái phép hoá đơn” quy định tại khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn GTGT trái phép xảy ra tại Công ty Thiên Triều; ngày 18/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố thêm 6 bị can khác gồm: Đỗ Khắc Điệp, Nguyễn Thị Khâm, Nguyễn Thị Khươm, Phan Tất Hải, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Thị Lan và Lê Thị Chung có hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV