Giải trừ vận đen, thay tài đổi vận nhờ một vài thay đổi đơn giản trong phong thủy nhà ở

May mắn trong cuộc sống là điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta đều hiểu rằng may mắn không phải lúc nào cũng đến với mình. Những lúc vận may quay lưng với bạn quá lâu, đeo bán bạn thì cũng đừng quá tuyệt vọng. Trong phong thủy có một vài cách mà chỉ cần thay đổi một vài thứ trong nhà, vận may sẽ luôn đến.

Loại bỏ ngay những vật dụng hư, vỡ

Nhiều người thường vì tiết kiệm mà giữ lại các vật dụng bị sứt vỡ, đặc biệt là chén, bát, đĩa. Theo chuyên gia phong thủy, đây lại là một trong những nguyên nhân khiến cho công việc làm ăn gặp trắc trở, lận đận, con người bị tiêu hao năng lượng. Chén đĩa sứt mẻ cần bị loại bỏ khỏi căn nhà ngay và thay bằng đồ mới. Ngoài ra những đồ vật bị hỏng đang nằm ở vị trí “hút tiền” như: ngăn kéo tủ bị kẹt, đồng hồ chạy sai giờ hay đèn bàn chập chờn… cũng cần loại bỏ ngay.

Đặt muối và kim loại nơi góc nhà

Người ta vẫn dùng nước muối phong thủy kết hợp với kim loại (tiền đồng) để xua đi vận xui và thu hút vận may. Trong khoa học cũng giải thích tác dụng tích cực của phương pháp này trên cơ sở là tiền đồng phản ứng với nước muối tạo ra ion âm trong không khí. Những ion âm này góp phần bám vào và thanh lọc ion dương ở khói bụi, tạp khí, xua tan đi những năng lượng xấu gây vận xui.

...

Trồng thêm cây xanh

Cây xanh chính là biểu tượng của sự sống và góp phần mang lại năng lượng tích cực. Vì vậy, trồng cây xanh là cách tốt nhất để hút năng lượng tốt. Các loại cây tượng trưng cho sự may mắn được nhiều người ưa chuộng nhất có thể kể đến là kim ngân, kim tiền, kim phát tài, lộc vừng, phát lộc…Có một lưu ý là bạn nên dựa theo tuổi để lựa chọn cây hợp tuổi, hợp mệnh, tránh gây phản tác dụng.

Hạn chế gió vào nhà

Phong thủy quan niệm gió lùa vào nhà không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn thổi đi tài lộc, may mắn, vì thế bạn nên hạn chế điều kiêng kỵ này. Để chắn gió xộc thẳng vào, làm hao tổn tài vận bạn nên đặt những vậy cản dọc nhà như bình phong, bức tranh phong thủy. Cửa sổ nên đặt vật trang trí nào đó để cản bớt một phần gió đồng thời không khí trong nhà vẫn được lưu thông.

