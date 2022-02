Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, một người bị đâm thủng cổ

Trước đó, lúc 19h ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết), tại ngã 3 ông Quế, thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, anh Nguyễn Viết X. (31 tuổi), trú Hội Lâm đã xảy ra mâu thuẫn với anh Bùi Văn C. (37 tuổi) trú cùng địa phương. Sau đó, anh X. dùng dao đâm vào vùng cổ anh C., khiến anh C. bị trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thái Bình Dương-Tiên Phước.

Vật dụng trong một vụ án mạng (Ảnh minh họa).

...





“Hiện tại Công an huyện Tiên Phước đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này về hành vi cố ý gây thương tích”, lãnh đạo Công an Tiên Phước thông tin.

Tác giả: TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết