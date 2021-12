Giải mã vụ án chồng chém chết vợ và 2 con nhỏ

Án mạng kinh hoàng trong đêm

Cứ mỗi khi nhắc lại vụ trọng án chồng sát hại vợ rồi tự sát, người dân sinh sống tại xã Nga An (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh. Theo đó, đêm 28/12/2017, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Minh Hùng (SN 1981, xã Nga An, huyện Nga Sơn) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị P. T.T. (SN 1982) và 2 con gái là cháu N.T.D (SN 2006), N.H.A (SN 2012) khiến cả 3 mẹ con tử vong.

Có mặt tại hiện trường, nhiều người dân đã không thể kìm nén được nỗi đau xót khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Ngay đến cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, thường xuyên đối mặt với những vụ án đau lòng cũng không khỏi thương cảm.

Trước khi xảy ra vụ việc, cuộc sống của gia đình nạn nhân là niềm mơ ước của bao người dân nơi đây. Do siêng năng, cần cù, họ có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, vợ là giáo viên trường tiểu học tham gia phụ trách công tác đoàn trường, 2 đứa con gái ngoan hiền, học giỏi, con gái đầu đang học lớp 6 và có tên trong danh sách thi học sinh giỏi của huyện.

Đối tượng Hùng khi bị bắt

Người chồng trước kia làm nghề máy ủi ở Sơn La, do muốn ở gần vợ con nên không làm ăn ở xa nữa và đem tiền kiếm được để xây nhà vào năm 2014. Người chồng theo nhận định của người dân địa phương là người biết tu chí làm ăn, chăm lo vợ con, không rượu chè, cờ bạc, cuộc sống gia đình êm ấm, hòa thuận, không xảy ra to tiếng, cãi vã gì.

Sau khi xuống tay sát hại vợ và 2 con, Nguyễn Minh Hùng điện thông báo cho cán bộ thôn về hành động của mình. Khi vào trong nhà, mọi người bàng hoàng thấy vợ và 2 con của Hùng đã tử vong ở tầng 1 với nhiều vết chém. Trong đó, chị T. và con gái út tử vong ở một căn phòng cạnh bếp ăn, còn cháu gái lớn tử vong gần bàn học ở phòng ngủ cạnh cửa ra vào. Bản thân Nguyễn Minh Hùng cũng bị đứt lìa cánh tay trái. Ngay lập tức mọi người đã trình báo Công an huyện Nga Sơn, đồng thời đưa Hùng đi cấp cứu.

...

Trước đó, tối cùng ngày, sau khi nấu cơm xong, chị T. đến kho bạc rút tiền để sáng mai liên hoan. Ở nhà, Hùng cho 2 con gái ăn xong và đợi vợ về ăn cơm. Đến 22h, chị T. mới về, Hùng bảo vào ăn cơm thì giữa hai vợ chồng xảy ra lời qua tiếng lại rồi Hùng xuống bếp lấy con dao chém nhiều nhát vào vợ.

Khi thấy con gái nhỏ là N.T.D quỳ xuống xin bố, Hùng lạnh lùng chém chết cả 2 con. "Bố mẹ chết rồi, các con sống trên đời cũng khổ và khi con chứng kiến cảnh bố giết mẹ thì sau này chúng nó sẽ sống sao nên tôi đã dùng dao chém cháu D. và vào phòng chém cả cháu N.H.A, khi cháu đang ngồi trên bàn học", Hùng khai tại cơ quan công an.

Trả giá

Một điều tra viên trong đội trọng án thường xuyên điều tra các vụ án mạng cho biết, anh chưa thấy vụ nào đau xót, dã man như vụ án này. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, người chồng, người cha lại có thể nhẫn tâm chém cả vợ, lẫn con mình. Đặc biệt, khi khai nhận về hành vi của mình, Hùng khai báo rất tỉ mỉ, rành rọt từng chi tiết với thái độ hết sức bình tĩnh.

Theo các chuyên gia tâm lý, khi xảy ra xung đột cần giải quyết từ sớm, một cách tế nhị, khéo léo. Để hóa giải mâu thuẫn, giúp gia đình hạnh phúc, chuyển đổi nỗi tức giận, oán ghét giữa bản thân với người khác, tự mỗi người phải hóa giải mọi vướng mắc xấu ác, thù hận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, sinh hoạt hàng ngày.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án

Với hành vi của mình, năm 2018, Hùng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt mức án tử hình về tội "Giết người". Chắc hẳn trong khi chờ thi hành án, Hùng sẽ bị cắn rứt lương tâm và hối hận vì sự nóng giận dẫn tới hành vi mất kiểm soát của mình, để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công lý