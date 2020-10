Giai đoạn 2 V-League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp "tảng núi lớn" ngay trận đầu

Vòng đầu cuối cùng gia đoạn 1, HLHT tiếp Quảng Nam trên sân nhà (Ảnh Thanh Hải)

Kết thúc lượt đi V-League 2020 có 8 đội giành quyền vào tranh chức vô địch theo thể thức đấu vòng tròn 1 lượt, gồm: Sài Gòn FC, Viettel, TP HCM, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, HAGL, B.Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhóm tranh suất trụ hạng có 6 đội cùng theo thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt gồm: SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, SLNA, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Nam.

Trận ra qua của CLB Hồng Lĩnh sẽ không mấy dễ dàng khi phải vượt qua Sài Gòn vô địch lượt đi tại sân khách. Tuy nhiên người hâm mộ đội bóng núi Hồng có quyền hy vọng vào một kết quả thuận lợi có điểm trước Sài Gòn. Nên nhớ dù là tân binh V.League, nhưng cũng ngay tại TP Hồ Chí Minh đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức đã dạy cho Sài Gòn một bài học và chỉ có may mắn thầy trò HLV Vũ Tiến Thành mới gỡ gạc được thể diện khi lấy lại được 1 điểm trong trận hòa đầy tiếc nuối của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cầu thủ HLHT ăn mừng chiến thắng trước Quảng Nam (Ảnh Thanh Hải)

Hành quân đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 9/10 sắp tới tất nhiên là thầy trò HLV Phạm Minh Đức không phải để dạo chơi mà hoàn toàn có ý định bỏ túi 3 điểm, ít nhất cũng phải là 1 trận hòa để gia tăng sức ép lên Sài Gòn.

Tuy nhiên với những gì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thể hiện ở giai đoạn lượt đi, chắc chắn thầy trò Vũ Tiến Thành không được chủ quan. Họ phải tính toán rất kỹ trước khi quả bóng lăn trên nhà, tận dụng thời cơ giành 3 điểm tuyệt đối để gia tăng cách biệt với các đội đang bám đuổi sát phía sau.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 của 8 đội tranh chức vô địch.

Vòng 1: Vào lúc 19h15 ngày 09/10: Sài Gòn vs Hà Tĩnh; 19h15 ngày 09/10: Viettel vs HAGL; 18h00 ngày 10/10: Than Quảng Ninh vs Bình Dương; 19h15 ngày 10/10: Hà Nội vs TP.HCM

Vòng 2: 19h15 ngày 14/10: TP.HCM vs Viettel; 17h00 ngày 14/10: Bình Dương vs Sài Gòn; 17h00 ngày 15/10: HAGL vs Hà Nội; 18h00 ngày 15/10: Hà Tĩnh vs Than Quảng Ninh.

Vòng 3: 19h15 ngày 19/10: Sài Gòn vs TP.HCM; 19h15 ngày 19/10: Viettel vs Bình Dương; 18h00 ngày 20/10: Than Quảng Ninh vs HAGL; 19h15 ngày 20/10: Hà Nội vs Hà Tĩnh.

Vòng 4: 18h00 ngày 24/10: Than Quảng Ninh vs TP.HCM;19h15 ngày 24/10: Hà Nội vs Bình Dương;17h00 ngày 25/10: HAGL vs Sài Gòn: 18h00 ngày 25/10: Hà Tĩnh vs Viettel

Vòng 5: 19h15 ngày 29/10: Sài Gòn vs Than Quảng Ninh; 19h15 ngày 29/10: Viettel vs Hà Nội; 17h00 ngày 30/10: Bình Dương vs Hà Tĩnh;19h15 ngày 30/10: TP.HCM vs HAGL

Vòng 6: 17h00 ngày 03/11: Bình Dương vs HAGL;19h15 ngày 03/11: Viettel vs Than Quảng Ninh;18h00 ngày 04/11: Hà Tĩnh vs TP.HCM;19h15 ngày 04/11: Hà Nội vs Sài Gòn

Vòng 7: Sài Gòn vs Viettel;Than Quảng Ninh vs Hà Nội; TP.HCM vs Bình Dương; HAGL vs Hà Tĩnh (thời gian sẽ được ban tổ chức thông báo sau).

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân Sinh