Giá xăng trong nước sắp tăng?

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân 14 ngày qua trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 21/6 tăng so với chu kỳ tính giá trước đó. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 78,88 USD/thùng, tăng khoảng 3,5% so với chu kỳ trước (kỳ tính giá ngày 11/6 là 75,68 USD/thùng). Còn xăng RON 95 là 80,28 USD/thùng, cũng tăng 3,5% so với kỳ trước (kỳ tính giá ngày 11/6 là 77,21 USD/thùng).

Cùng với đó, giá dầu cũng tăng nhẹ thêm 3 USD một thùng.

Các chuyên gia nhận định, giá xăng, dầu thế giới đang tăng cao nên giá xăng, dầu trong nước ở phiên điều chỉnh ngày mai (26/6) có thể tăng theo xu hướng chung này.

Giá xăng có thể tăng vào ngày mai.

Theo đó, nếu không trích Quỹ bình ổn giá (BOG), giá xăng sẽ tăng quanh mức 400-600 đồng/lít. Còn giá dầu có thể tăng từ 360 - 500 đồng/lít.

Ngược lại, nếu cơ quan điều hành trích quỹ bình ổn, vừa cho giảm giá thì xăng, dầu sẽ giảm quanh mức 200-300 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng, dầu trong nước sẽ có lần tăng thứ hai liên tiếp. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 11/6), xăng E5 RON92 tăng 622 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.048 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 633 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.164 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 674 đồng/lít, giá bán không cao hơn 15.448 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 587 đồng/lít, giá bán không cao hơn 14.412 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 675 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.954 đồng/kg.

