Giả vờ chơi với trẻ em để trà trộn vào tiệc cưới, trộm tài sản

Hải bị bảo vệ nhà hàng tiệc cưới khống chế do nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh: A.X.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 2-7, anh N.H.T. (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) đi tiệc cưới tại nhà hàng Aqua Palace (phường 13, quận Bình Thạnh), phát hiện một người đàn ông đang nắm tay đưa con của mình đi.

Do con anh T. la lớn nên người đàn ông này bỏ đi. Tuy nhiên, sau đó chừng 10 phút, người đàn ông quay lại thì bị anh T. phát hiện, phối hợp bảo vệ giữ lại và báo Công an phường 13.

Tại Công an phường, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hải. Kiểm tra túi xách của Hải, công an phát hiện 2 điện thoại iPhone. Hải khai 1 trong 2 chiếc điện thoại này là của Hải sử dụng, cái còn lại là do Hải trộm của một người phụ nữ trong tiệc cưới tại nhà hàng Emerald (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) vào tối cùng ngày.

Sau khi trộm thành công, Hải tiếp tục đi đến nhà hàng Aqua Palace ở Bình Thạnh. Tại đây, Hải vờ chơi với con của anh T. để tìm sơ hở, trà trộn vào tiệc cưới nhằm trộm cắp tài sản, không có ý định bắt cóc. Qua kiểm tra, công an xác định Hải từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Do Hải khai trộm được điện thoại tại nhà hàng ở TP Thủ Đức nên Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao Hải cho Công an TP Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: ĐAN THUẦN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ