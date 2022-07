Giá đất lên cao, 2 phụ nữ 'chạy làng' không trả tiền cho người mua đất

Ngày 29/7, Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Cẩm (51 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ) và Nguyễn Thị Thu Hoài (57 tuổi, trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, năm 2011, Nguyễn Thị Thu Hoài chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng Trần Thị Cẩm một lô đất ở thị trấn Đức Thọ.

Đầu tháng 2/2016, ông Trần Xuân Ninh (63 tuổi, trú tại tổ dân phố Đại Thành, thị trấn Đức Thọ) đến gặp Hoài để mua lô đất nói trên và được Hoài đồng ý bán với số tiền 425 triệu đồng, mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang đứng tên vợ chồng Trần Thị Cẩm.

Bị can Trần Thị Cẩm nghe cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố.



Giữa tháng 4/2016, Nguyễn Thị Thu Hoài đã nhận đủ số tiền 425 triệu đồng của ông Trần Xuân Ninh từ việc mua bán lô đất nói trên.

Trong đó, Hoài đưa cho Trần Thị Cẩm số tiền 300 triệu đồng, còn lại số tiền 125 triệu đồng Hoài giữ.

Cuối tháng 4/2016, dưới sự chứng kiến của Hoài, Trần Thị Cẩm viết giấy nhận tiền và hợp đồng thể hiện nội dung ông Ninh đã chuyển đủ số tiền mua đất và cam kết sẽ làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Ninh.

...

Tuy nhiên, từ đó cho đến đầu năm 2021 cả hai vẫn chưa làm thủ tục như cam kết mặc dù ông Ninh đã nhiều lần yêu cầu.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Thu Hoài.



Cũng trong giai đoạn này, giá đất tăng cao, hai người đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền 425 triệu đồng nên đã bàn bạc và hứa hẹn với ông Ninh sẽ bán lô đất với giá cao hơn, đồng thời trả cho ông Ninh số tiền cả gốc lẫn lãi là 650 triệu đồng và được ông này đồng ý.

Sau đó, hai người đã làm thủ tục bán thửa đất trên cho người khác với số tiền 910 triệu đồng nhưng không trả số tiền cho ông Ninh như đã thỏa thuận mà sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Qua quá trình điều tra, xác minh, thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biệp pháp tạm giam 4 tháng đối với các bị can Trần Thị Cẩm và Nguyễn Thị Thu Hoài về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết