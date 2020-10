Giả danh Phó Trưởng phòng cảnh sát hình sự để lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thế Nam (SN 1978; trú tại Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ cuối năm 2019, Nam gặp anh T (trú tại quận Nam Từ Liêm) tự giới thiệu là Phó phòng Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Qua nhiều lần gặp gỡ và tiếp xúc, anh T tin tưởng Nam là cán bộ Công an nên đã nhờ xác minh giải quyết vụ việc liên quan và chuyển 22,5 triệu đồng cho Nam. Sau khi biết mình bị lừa, anh T đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Thanh Xuân khẩn trương xác minh và bắt giữ đối tượng Phan Thế Nam.

Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận do thiếu tiền ăn tiêu nên đã dùng thủ đoạn trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, năm 2019, Nam từng bị kết án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định./.

