Gia chủ xúc động nhìn cả trăm người xếp hàng thâu đêm 'giải cứu' 229 con lợn bị sét đánh

Chiều 12/5, do ảnh hưởng của giông lớn, trang trại lợn của ông Hoàng Văn Nhã (54 tuổi) tại thôn Trần Phú (xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, Thái Bình) đã bị sét đánh trúng.

Toàn bộ 229 con lợn thịt sắp xuất chuồng của gia đình đã bị sét đánh chết. Trong đó có 151 con nặng 140kg/1 con, 78 con nặng 120kg/1 con cùng nhiều vật dụng, phương tiện, đồ đạc bị cháy, hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng.

Trang trại lợn của gia đình ông Hoàng Văn Nhã tại thôn Trần Phú, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, Thái Bình.

Đôi mắt thất thần nhìn cơ ngơi hàng tỷ bị sét thiêu cháy

Sáng nay 13/5, phóng viên đã có mặt tại trang trại lợn của ông Nhã - một khu vực chăn nuôi nằm riêng biệt trên cánh đồng thôn Trần Phú. Tại đây, nhiều bà con, thân quyến, hàng xóm đã có mặt từ sớm để động viên, chia sẻ cùng gia đình.

Chuồng chăn nuôi với diện tích khoảng 600m2 bị thiệt hại nặng nề, gạch vữa vương vãi la liệt, tường ám khói đen kịt, dây điện nóng chảy còn trơ mỗi dây đồng, hàng chục máng ăn cho lợn không thể tái sử dụng, hệ thống thông gió bị hỏng toàn bộ, đường ống nước bị sức nóng uốn cong xiêu vẹo.

Ông Nhã đượm buồn, bất lực nhìn cơ ngơi tan tành trong phút chốc.

Dù vụ việc đã diễn ra được một ngày nhưng đứng ở trong khu vực chuồng chăn nuôi lợn vẫn còn cảm giác oi bức, ngột ngạt. Ông Nhã đôi mắt vô hồn nhìn cơ ngơi mất bao năm gây dựng, giờ đây chỉ còn lại sự hoang tàn, vỡ nát.

Nếu không có vụ việc này xảy ra, chỉ cần một tuần nữa thôi, số lợn này sẽ xuất bán giúp ông thu về gần 2 tỷ đồng. Số tiền này ngoài việc đầu tư tái sản xuất mua giống, thức ăn cho vụ lợn tiếp theo, ông còn để trả tiền vay ngân hàng, người thân, hàng xóm và bạn bè.

Chiều hôm qua, khi thấy trời bắt đầu mưa lớn, ông Nhã đã soi trên camera an ninh xem trang trại có mất điện hay không, lúc đó trại lợn vẫn bình thường. Nhưng chỉ ít phút sau đó, khi đang chạy máy phát điện tại nhà, ông Nhã được một người dân gần đó thông báo: "Nhà anh sét đánh vào trại, cháy đỏ lòm lên rồi!".

Trang trại lợn bị cháy nham nhở, tan hoang sau khi sét đánh.

Không kịp huy động nhiều người, ông Nhã hối hả cùng một người nữa chạy ra xem. Lúc này, dàn mát ngoài chuồng vẫn đang cháy, bên trong khói đen sì không vào được, phải giật cửa sổ ra và thấy cả đàn lợn đã nằm chết la liệt, chỉ một vài con còn sống. Vậy là ông đã mất tổng cộng hơn 30 tấn lợn.

Các ngành chức năng tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà và xã Tây Đô ngay sau đó đã đến ghi nhận hiện trường, thực hiện kiểm đếm tài sản thiệt hại do sét đánh gây ra, lập biên bản ban đầu về vụ việc.

Hàng trăm người xếp hàng dài giữa đêm giải cứu trang trại lợn

Cùng với đó, ngay sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, người dân các xã lân cận, các huyện lân cận (Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư),... đã lũ lượt kéo đến hỗ trợ gia chủ tiêu thụ kịp thời số lợn vừa bị sét đánh.

Cảnh hàng trăm người nô nức với nhiều phương tiện như xe lôi, xe máy, xe tải và ô tô con sáng đèn giữa đêm, khiến con đường làng nhỏ hẹp chật kín, kéo dài gần 500m khiến ông Nhã xúc động. Mỗi người một tay, không ai bảo ai, kiên trì đợi giải cứu từ 5h30 chiều cho tới gần 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Hàng trăm người xếp hàng giữa đêm giải cứu trang trại lợn bị sét đánh, ngày 12/5

Chứng kiến cảnh đó mặc dù lòng đang rối bời nhưng ông Nhã cũng không giấu nổi sự xúc động. Sự chung tay, đồng lòng, giúp đỡ của bà con trong hoàn cảnh nghặt nghèo này đã giúp gia đình ông gỡ gạc được một phần vốn nho nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Bưởng (56 tuổi, họ hàng với ông Nhã cho biết), từ trước tới giờ đây là thiệt hại lớn nhất do thiên tai gây ra trên địa bàn. Biết tin về vụ việc, ông Bưởng đã cùng nhiều con bà con trong làng xuống hỗ trợ gia đình ông Nhã tiêu thụ lợn thịt.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Vệ, chị gái ông Nhã buồn bã cho hay: "Cậu mợ đổ bao nhiêu tiền bạc, của cải, công lao mới được hơn 200 con lợn như thế này. Bỗng chốc biến cố này xảy đến thì biết đến bao giờ mới vực lại cho được".

Ông Nguyễn Xuân Oanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Đô, một trong hai người gọi điện đầu tiên báo cho ông Nhã về vụ sét đánh kể: Từ lúc vụ việc xảy ra cho đến nay, ông Oanh luôn túc trực tại hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản về vụ việc.

"Ông Nhã vốn là người ở thôn Mậu Lâm, xã Đông Đô nhưng đã đến địa bàn xã Tây Đô đầu tư trang trại chăn nuôi có quy mô lớn và hiện đại, trở thành trang trại chăn nuôi lợn lớn nhất trên địa bàn. Với ý nghĩa đó, về phía hội đoàn thể, tôi đã kiến nghị tới các cơ quan nhà nước và Hội cấp trên có phương án hỗ trợ vốn để giúp hộ gia đình ông Nhã tiếp tục đầu tư sản xuất", ông Oanh cho biết.

Nhựa vách ngăn nóng chảy do sức nóng của vụ cháy do sét đánh.

Được biết, ông Nhã sống bằng nghề nuôi lợn thịt đã hàng chục năm nay. Từ năm 2009 mới bắt đầu mở rộng quy mô và đến 2017 mới xây dựng trang trại. Trải qua hai lần khủng khoảng, giá thịt lợn rơi tự do năm 2017 và dịch tả lợn châu Phi năm 2019 đã khiến cho kinh tế gia đình càng trở nên khó khăn. Giờ đây tổng số nợ mà gia đình phải gánh đã tới gần 3 tỷ đồng.

"Hôm nay đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cũng về động viên, nói rằng sẽ hỗ trợ một phần nào. Nhân dịp này tôi cũng rất mong được các cấp, các ngành quan tâm để có kinh phí sửa sang lại trang trại, sớm ổn định sản xuất. Cơ ngơi này một mình gia đình tôi thì không đủ lực, phần lớn là vay ngân hàng, anh em, bà con với mong muốn vươn lên thoát nghèo", ông Nhã bày tỏ.

Một số hình ảnh khác về vụ cháy:

Tác giả: Trường Hùng

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn