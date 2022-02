Ghen tuông, người đàn ông ôm con gái 5 tuổi ném xuống sông

Khuya 16-2, lãnh đạo UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), xác nhận lực lượng chức năng và người dân đang tổ chức tìm kiếm tung tích cháu bé Trần Lê Yến Vy (SN 2017) trên sông Trường Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày, hai vợ chồng ông Trần Văn Viên (SN 1992, ngụ xã Tam Hải) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông. Lúc này, Viên nhẫn tâm cõng cô con gái 5 tuổi trên vai rồi ném xuống sông. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

...

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cảnh người cha ném con gái xuống sông

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, chính quyền và người dân địa phương tổ chức lực lượng, tàu thuyền tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 22 giờ 30 phút tối 16-2, tung tích của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện tại, Viên đã bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động