GĐCA Thái Bình ra tay, Chúc Nhị, Đường Nhuệ, Thái Lâm “xộ khám”... tiếp đến ai?

... Cụ thể, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Thái (Thái "Lâm", SN 1977, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải) cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản".