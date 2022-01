Gã thanh niên cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng: Đưa một khoản tiền cho bạn gái và chôn một khoản tại gốc đào ở nhà

Ngày 9/1, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Nguyễn Văn Nam (trú Cát Hải, TP Hải Phòng), nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở quận Cát Hải.

Theo vị này, Nam bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hiện đối tượng đang được di lý về TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an nhân dân, sau khi đối tượng cướp được tiền ở ngân hàng bỏ trốn, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị gồm các đơn vị nêu trên chia làm nhiều tổ công tác lần theo các đầu mối để truy bắt.

Quá trình truy bắt, khoảng 11h ngày 9/1, tại một nhà nghỉ thuộc khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyễn, mũi trinh sát do Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đại tá Vũ Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng trực tiếp cùng các trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Hải Phòng, Cảnh sát hình sự và Công an cơ sở địa bàn thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đã đột kích vào nhà nghỉ.

Nam khi bị bắt giữ

Phát hiện lực lực chức năng, đối tượng Nam rút súng chống trả nhưng các trinh sát hình sự đã nhanh chóng khống chế, tước vũ khí nóng, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam an toàn vào khoảng 11h30' cùng ngày.



Tại cơ quan công an, Nam khai nhận, sau khi gây án, đối tượng lấy xe máy cướp được ở ngân hàng bỏ trốn đến khu vực cầu thuộc địa phận TP Hải Phòng để lại xe rồi bắt taxi dù về nhà thay quần áo.

Về số tiền cướp được, Nam đã đưa 1 khoản tiền cho bạn gái Trần Thị Thu T, SN 2000, trú tại Hải Phòng và chôn giấu một khoản tiền tại gốc đào ở nhà. Quá trình tẩu thoát, đối tượng đã dùng tiền cướp được lên Hà Nội mua 1 xe phân khối lớn với giá 700 triệu đồng, di chuyển lên TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc rồi tiếp tục lên Thái Nguyên.

Nam dùng súng cướp ngân hàng

Trước đó, khoảng 15h20 chiều 7/1, một người đàn ông đeo ba lô, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt cầm vật nghi là súng uy hiếp, đe doạ một nữ nhân viên ngân hàng ở một chi nhánh tại Đình Vũ, phường Đông Hải 2, TP Hải Phòng. Sau đó, đối tượng yêu cầu nữ nhân viên này xếp tiền vào chiếc ba lô mang sẵn theo người rồi đi ra khỏi ngân hàng.

Sau khi gây ra vụ cướp trong ngân hàng, nghi phạm đã ra ngoài dùng vật nghi là súng đe doạ, uy hiếp nam nhân viên bảo vệ của ngân hàng để cướp đi một chiếc xe máy và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

