Gã đàn ông bí ẩn chặn xe, tạt xăng phóng hỏa khiến người phụ nữ bỏng nặng

Ngày 27/6, Công an H.Di Linh thông tin cho Thanh Niên hay đang tập trung xác minh, điều tra và phối hợp với công an các địa phương truy tìm nghi can chặn đường tạt xăng phóng hỏa khiến chị N.T.T.D (29 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin khai báo của chị D., chiều tối 25/6, chị điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 28 (từ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) xuống TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Chị D. tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

Khi chị Dung chạy xe máy đến đoạn dốc mang tên suối Lạnh (thuộc địa bàn xã Gung Ré, huyện Di Linh) thì bị một người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang xông ra chặn đường, tạt xăng lên người và xe máy của chị rồi châm lửa đốt.

Sau đó gã này lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Người đi đường đã kịp thời phát hiện dập lửa và đưa nạn nhân đến Trung Y tế H.Di Linh cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Chị D. vào viện trong tình trạng bị bỏng ở phần ngực, vai, lưng và cánh tay. Do bệnh nhân bị thương nặng nên Trung tâm Y tế đã cho chuyển lên tuyến trên (Bệnh viện II Lâm Đồng) tiếp tục điều trị, báo Tiền Phong đưa tin.

Nhận được tin báo, Công an xã Gung Ré và Công an H.Di Linh đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện Công an H.Di Linh đang huy động lực lượng truy tìm hung thủ tạt xăng, phóng hỏa khiến chị D. bị bỏng nặng.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn