F1 trốn xét nghiệm lên Bình Dương làm công nhân, phong tỏa công ty 300 người

Lực lượng chức năng chăng dây phong tỏa công ty có trường hợp F1 trốn vào làm công nhân - Ảnh: H.M.C.

Ngày 23-6, cơ quan chức năng huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã làm việc với Công ty TNHH máy móc và công nghệ Remacro (Khu công nghiệp Bàu Bàng) và thống nhất tạm thời phong tỏa công ty. Ước tính khoảng 300 người, bao gồm công nhân và các nhân viên của công ty nói trên, được yêu cầu ở lại công ty để lấy mẫu xét nghiệm.

Động thái khẩn cấp trên được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương nhận được văn bản của Công an huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) thông báo về việc có 1 trường hợp F1 tự ý bỏ đi khỏi địa phương đến Bình Dương làm việc khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 4.

Theo báo cáo của Công an huyện An Biên, L.V.C. (23 tuổi, quê Kiên Giang) nhập cảnh từ Malaysia về nước vào đầu tháng 5-2021 nên được đưa vào trung tâm cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang. Sau đó, trong khu cách ly có trường hợp mắc COVID-19 nên C. được chuyển sang khu cách ly khác và phải tính thời gian cách ly lại từ đầu.

Sau tổng cộng 40 ngày cách ly tập trung và được về nhà tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục theo dõi sức khỏe, C. có đến trung tâm y tế địa phương để khai báo. Nhưng đến lần lấy mẫu xét nghiệm lần 4, lực lượng chức năng đến nhà mới biết C. đã lên Bình Dương làm công nhân trong Công ty TNHH máy móc và công nghệ Remacro.

...

Xét thấy C. từng ở chung trong khu cách ly tập trung với hai bệnh nhân mắc COVID-19 (có kết quả dương tính khi lấy mẫu xét nghiệm lần 4) nên có nguy cơ lây nhiễm cao, cơ quan chức năng của Kiên Giang đã thông báo tìm kiếm những người từng tiếp xúc gần với C. và thông báo cho công an và lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương.

Hiện toàn bộ công nhân, nhân viên Công ty TNHH máy móc và công nghệ Remacro ngưng hoạt động để chờ kết quả xét nghiệm. Nếu mẫu xét nghiệm của C. dương tính thì các công nhân, nhân viên sẽ phải cách ly tập trung hoặc tại nhà theo quy định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng cho biết kết quả kiểm tra nhanh của C. đã cho kết quả âm tính lần 1, nhưng vẫn phải tiếp tục chờ kết quả kiểm tra bằng máy xét nghiệm.

Tác giả: BÁ SƠN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ