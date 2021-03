Ép xe cảnh sát hình sự rồi đánh, cướp súng và ví

Hai đối tượng đang bị công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự là Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, trú tại P.4, thị xã Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi, trú tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Lúc 9 giờ 30 phút sáng 30/3, Thượng úy Nguyễn Khắc Trung, thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang, điều khiển xe máy từ Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang đến Công an huyện Cái Bè công tác.

Khi qua cầu Bình Đức (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) thì xe máy của Thượng úy Trung bị 2 thanh niên đi trên xe ô tô hiệu Huyndai Accent 5 chỗ màu trắng ép vào lề đường. Đồng thời, đối tượng ngồi ghế sau trong xe ô tô mở cửa bước xuống, tay cầm gậy 3 khúc tấn công Thượng úy Trung.

Lúc này Thượng úy Trung vừa giơ tay đỡ vừa hô: “Tôi là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ yêu cầu các anh dừng tay”. Nhưng, đối tượng vẫn tiếp tục tấn công bằng gậy sắt. Buộc lòng Thượng úy Trung phải lùi lại hô có cướp. Lúc này, thanh niên từ ghế lái xe ô tô mở cửa bước xuống cầm gậy sắt tiếp tục tấn công Thượng úy Trung.

Ngay lúc bị đánh hội đồng bằng gậy sắt, Thượng úy Trung rút súng và tiếp tục hô: “Tôi là cảnh sát hình sự, tôi có thẻ ngành”, nhưng 2 đối tượng càng tấn công quyết liệt hơn.

Thấy anh Trung vẫn la lớn, thanh niên cầm lái đã xông vào ôm và bóp cổ anh Trung. Trong lúc anh Trung bị khống chế, thanh niên còn lại đã dùng gậy sắt đánh mạnh vào tay anh Trung làm rơi khẩu súng. Ngay sau đó, 2 thanh niên này lấy súng và móc ví trong túi quần anh Trung, lên xe ô tô tẩu thoát.

Thượng úy Trung vừa la cướp vừa nhảy lên nắp capo xe thì bị 2 thanh niên mở cửa lấy gậy đánh vào đầu và tay làm anh Trung té xuống đường, 2 đối tượng tiếp tục bỏ chạy.

Nhận tin báo, công an Tiền Giang đã huy động lực lượng triển khai chốt chặn các nẻo đường truy bắt và đề nghị Công an ở các trại giam Phước Hòa, Mỹ Phước, Thạnh Hòa (thuộc Cục C10, Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Tân Phước, Tiền Giang) tham gia chốt chặn các nẻo đường hướng lên tỉnh Long An. Công an Tiền Giang cũng đã đề nghị Công an TP.HCM, Long An, Bến Tre hỗ trợ truy bắt 2 đối tượng đánh và cướp súng, tài sản của Thượng úy Trung.

Đến gần 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng trên tại địa bàn ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, Tiền Giang nên truy bắt. 2 đối tượng bỏ xe ô tô để chạy vào nhà dân thì bị bao vây, tiếp đó bị bắt gọn và thu hồi lại khẩu súng của Thượng úy Trung.

Theo lực lượng chức năng cho biết, Tuấn và Viễn là đối tượng nghiện ma túy và là thành phần bất hảo tại địa phương. Riêng đối tượng Viễn từng đốt nhà mẹ ruột của mình.

Hiện Thượng úy Trung đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang.

