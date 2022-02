Em bé 4 tuổi bị đạn găm vào ngực trái do anh trai nghịch súng tự chế

Ngày 20/2, thông tin từ bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho một cháu nhỏ bị viên đạn bi găm trong ngực trái do bị súng bắn.

Bệnh nhân tên Lương Văn V., 4 tuổi trú tại xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin từ gia đình kê khai với bệnh viện, trong quá trình chơi đùa, không may V. bị anh trai (5 tuổi) dùng súng cồn bắn đạn bắn vào ngực trái cạnh tim ngày 18/2.

Các bác sĩ phẫu thuật gắp viên đạn ở ngực trái của cháu V. ra.

Sau khi trúng đạn, cháu V. bị chảy máu nhiều, được đưa tới sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, rồi chuyển xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu.

Vết thương ở ngực trái đường giữa xương đòn trái, trên vú 2cm; kích thức 1,5cmx1,5cm và có rỉ máu.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lồng ngực trái gắp đạn ra. Tình trạng hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, môi hồng và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lương Văn Long - Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh xác nhận thông tin trên.

Ông Long cho biết thêm, bố cháu V. sử dụng súng cồn tự chế đi săn về quên tháo đạn. Khi để súng ở nhà thì người anh nghịch súng, không may bắn phải em. Do gia đình này sống cách xa khu dân cư, sâu trong suối nên công tác quản lý súng tự chế của chính quyền gặp nhiều khó khăn.

Hiện, UBND xã Xuân Chinh đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh, lập hồ sơ vụ việc để xử lý.

...

Những năm gần đây, do thói quen sử dụng súng săn, súng tự chế đặc biệt ở các huyện miền núi mà ở tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng.

Ngày 18/4/2018, tại bản Piềng Tặt, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án mạng gây chấn động dư luận và là ký ức buồn với người dân nơi đây.

Thường xuyên uống rượu bia, bỏ bê công việc, bị vợ rầy la, trách mắng, Phạm Văn Vạn (42 tuổi) sinh ra bực tức. Sẵn có súng săn (súng kíp) giấu trong nhà, Vạn đã mang ra và bắn chết vợ, sau đó dùng chính khẩu súng này tự sát để lại 3 đứa con bơ vơ không nơi nương tựa.

Công an huyên Mường Lát vận động giao nộp, tịch thu súng săn tự chế trên địa bàn để tiêu hủy.

Tối ngày 6/2/2021 (tức ngày 25 Tết Tân Sửu), Sùng A Chía (sinh năm 1981), trú tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển ma túy cùng đồng bọn (Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Páo) đã dùng súng tự chế bắn vào tổ công tác của Công an huyện Mường Lát đang trong quá trình đi tuần tra.

Vụ nổ súng khiến đồng chí Vi Văn Luân hi sinh. Chía và đồng bọn ngay sau đó đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ và phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật. Sự hi sinh của đồng chí Vi Văn Luân khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán đã để lại nỗi đau, sự mất mát to lớn cho đồng đội và người thân.

Ngày 24/9/2021, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự xét xử các bị cáo về tội Giết người. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sùng A Chía án tử hình, các bị cáo: Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Páo tù chung thân.

Đây chỉ là 3 trong nhiều vụ án mà hung khi gây án, gây ra những cái chết đau lòng là từ súng săn, súng tự chế.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Mường Lát và một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây xảy những vụ việc như súng cướp cò, đi săn bắn nhầm người và cướp đi mạng sống của người dân vô tội.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn