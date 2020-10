Đường ven biển ở Hà Tĩnh bị xói lở: Do mưa và chưa trồng cỏ?

Xói lở nghiêm trọng tại Dự án đường ven biển ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh



Liên quan đến bài viết trên Báo Giao thông với tiêu đề “Đường ven biển ở Hà Tĩnh: Xói lở "ăn" cả bê tông nhựa”, trao đổi với PV, ông Lê Việt Hòa, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư dự án) cho biết: “Hiện tại, nhà thầu đang ép mái và đắp lề thì gặp phải mưa lớn, không có gì để che chắn nên xói lở là việc có thể xảy ra. Những điểm xói lở mà Báo Giao thông phản ánh, Ban đã chỉ đạo đơn vị thi công xử lý, khắc phục”.

Cũng theo ông Hòa, sau khi vỗ bạt mái taluy và làm lề đất, đơn vị thi công mới trồng cỏ và cỏ sống thì mới đảm bảo giữ được phần đất lề, mái taluy đó.

“Khi nào trồng cỏ và cỏ sống thì công trình mới hoàn thành và được nghiệm thu bàn giao. Còn nếu xói lở hay có vấn đề gì thì chắc chắn sẽ không được nghiệm thu, bàn giao”, ông Hòa khẳng định.

Your browser does not support the video tag.

Video máy múc vét đất dưới nền lên gia cố lề và mái taluy âm đường ven biển đoạn qua Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Trong khi đó, ông Hồ Thanh Hậu, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Giao thông, Sở GTVT Hà Tĩnh (đơn vị tư vấn giám sát dự án) cho biết: Những phản ánh của Báo Giao thông là có thật, những điểm xói lở đó đã được đơn vị chỉ đạo nhà thầu khắc phục.

Nói về nguyên nhân xói lở, ông Hậu cho biết: Hệ thống lề đường trên toàn tuyến chỉ có 1 đoạn ngắn qua hồ nước của dân là gia cố bằng đá, còn lại gia cố bằng trồng cỏ. Trong quá trình đơn vị thi công, chưa trồng được cỏ thì gặp phải mưa lớn kéo dài nên một vài điểm cục bộ bị xói.

“Trong quá trình đắp thì lúc nào cũng phải ép dư, sau khi hoàn thiện móng mặt thì vét mái taluy lên để hoàn thiện lề đường. Sau khi máy múc vét lên, sẽ có máy lu lèn rồi mới trồng cỏ. Máy múc vét lên rồi dùng gầu múc dập đất chỉ mới là bước đầu, sau đó chắc chắn có lu lèn... Nên việc xói lở nói trên không ảnh hưởng gì đến chất lượng công trình”, ông Hậu nói.

...

Cũng như ông Hòa, ông Hậu phủ nhận việc nhà thầu vét cả bùn đất lên trong quá trình ép mái, gia cố lề và cho biết: "Vét bùn đất lên đắp là không có, nhưng trong quá trình thi công có nhiều nguồn đất khác nhau như mỏ Xuân Liên (Nghi Xuân), Vượng Lộc (Can Lộc) và thậm chí lấy mỏ ở Nghệ An nên trong quá trình mưa ướt, đất ngấm nước nên có thể có màu khác nhau".

Nhiều vị trí xói lở nghiêm trọng "ăn" cả bê tông nhựa



PV cũng đã liên lạc qua điện thoại với ông Dũng, người đại diện Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thành Sen (đơn vị thi công vị trí để xảy ra xói lở), tuy nhiên ông Dũng cho biết hiện tại đang ở miền Nam và không nắm rõ người đại diện công ty phụ trách công trình đường ven biển ở Hà Tĩnh, đồng thời đề nghị PV làm việc với chủ đầu tư.

Được biết, dự án nâng cấp tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (đoạn Xuân Trường - thị trấn Lộc Hà) là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh với mức đầu tư rất lớn, lên đến gần 550 tỷ đồng từ trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh.

Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng sau đợt mưa bão cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2020 thì xảy ra tình trạng xói lở mái taluy âm nghiêm trọng. Nhiều điểm xói lở nghiêm trọng, vào tận lớp bê tông nhựa, cuốn trôi đá sỏi đã được lu lèn xuống phía dưới.

Đáng nói hơn, việc ép mái và gia cố lề được đơn vị thi công thực hiện bằng cách dùng máy múc vét đất từ dưới nền lên nên nhiều đoạn lẫn lộn cả bùn đất nhưng không có ai kiểm tra, giám sát.

Bùn đất lẫn lộn rác rất rõ trong lớp đất đắp lề

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát khẳng định lớp đất này đều là đất mỏ K95







Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao Thông