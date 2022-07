Đường thẳng hóa cong, dài hơn để qua đất nhà 20 cán bộ, Cục Phòng chống tham nhũng vào cuộc

Đoạn đường số 1 bị nắn cong vào đất của cán bộ, công chức, trong đó có 8 cán bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh - Ảnh: CHÍ HẠNH

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kết luận Sở Giao thông vận tải có lợi ích nhóm khi nắn đường đi vào đất 20 cán bộ và kiến nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra nhưng rồi bị 'ngâm' suốt 13 năm qua, trong khi các hộ bị giải tỏa chưa được tái định cư.

Đó là dự án đường số 1, dài 2,2km (được phê duyệt và khởi công năm 2006). Giai đoạn 1 dự án có vốn đầu tư gần 142 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư. Dự án thu hồi 28,3ha đất của 253 hộ gia đình và 3 tổ chức.

Sau đó, dự án được điều chỉnh, mở rộng và bổ sung dự toán thêm gần 14,8 tỉ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án lên gần 160 tỉ đồng.

Có lợi ích nhóm

Sau khi tổ chức đấu thầu, Công ty TNHH XD Hồng Lực và Công ty TNHH XD Vạn Thành là 2 đơn vị liên danh trúng thầu, thi công dự án. Tuy nhiên, đến năm 2009, khi dự án chưa làm xong nền đường thì phát sinh phản ảnh, Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo thanh tra vào cuộc.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án nói trên, điển hình như chiều dài dự án tăng so với quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Con đường cũng bị nắn cong đi vào đất một số hộ không nằm trong diện bị quy hoạch, thu hồi làm dự án.

Đáng chú ý, con đường bị nắn cong đã tạo điều kiện cho 12 cán bộ, công chức tỉnh Trà Vinh và 8 cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư dự án) có đất nằm trong diện được thu hồi, bồi thường với tổng diện tích gần 41.000m2. Ngoài ra, giám đốc 2 công ty liên danh thi công dự án cũng sở hữu, "đón lõng" hơn 40.000m2 đất nằm trong dự án.

Thanh tra cũng xác định dự án có dấu hiệu thông đồng, dàn xếp giữa tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, chủ đầu tư và các nhà thầu với mục đích tư lợi cá nhân; có dấu hiệu cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND tỉnh Trà Vinh kết luận những cán bộ này có dấu hiệu tư lợi cá nhân khi cố tình thực hiện dự án với vị trí, quy mô sai chủ trương và quy hoạch. Một số cán bộ đã cố tình làm thay đổi vị trí, quy mô dự án với mục đích nắn con đường vào khu đất của mình để được hưởng bồi thường.

Sở Giao thông vận tải Trà Vinh đã tự ý điều chỉnh giá dự thầu, chấp nhận cho nhà thầu không đủ năng lực, tư cách trúng thầu… Thanh tra đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ.

13 năm dự án bế tắc

Sau kết luận thanh tra, dự án bị đình trệ nhiều năm liền. Đến năm 2015 dự án mới được tái khởi động giai đoạn 2. Lúc này, UBND tỉnh Trà Vinh gặp khó khăn ngân sách nên chuyển hình thức đầu tư thành PPP (hợp đồng BT).

...

Tỉnh giao DNTN Bình An bỏ vốn đầu tư thực hiện dự án giai đoạn 2, đổi lại doanh nghiệp này được giao 34.420m2 đất hai bên đường số 1 để thu hồi vốn. Cuối năm 2018, con đường hoàn thành nhưng do hợp đồng BT không đúng quy định nên Sở Giao thông vận tải Trà Vinh không giao được đất như hợp đồng đã ký cho DNTN Bình An.

Từ đó cho đến nay, dự án này vẫn chưa được nghiệm thu, rơi vào bế tắc, doanh nghiệp khiếu kiện khắp nơi. Tất cả các hộ dân bị thu hồi đất vẫn chưa được bố trí tái định cư theo quy định, đa số họ giờ đã ly tán.

Gia đình bà Sơn Thị A hơn 13 năm bị thu hồi đất nhưng chưa được bố trí tái định cư - Ảnh: CHÍ HẠNH



Bà Sơn Thị A - một hộ bị ảnh hưởng bởi dự án tại phường 9, TP Trà Vinh - bức xúc cho biết bà có gần 1.400m2 đất bị thu hồi, chỉ còn lại 100m2 xây nhà ở tạm. "Đã hơn 13 năm nhưng chính quyền vẫn không bố trí tái định cư cho tôi. Tôi đã rất nhiều lần đi hỏi, nhưng họ chỉ qua chỉ lại đổ trách nhiệm cho nhau. Giờ tôi quá chán nản rồi" - bà A cho hay.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn Ba - chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh - cho biết Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã có yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án tuyến đường số 1. Thanh tra tỉnh đã cung cấp được hơn 1 tháng nay.

"Lúc đó, thanh tra có đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nhưng chưa được chuyển. Riêng xử lý cán bộ, do kết luận đã rất lâu và lúc đó tôi chưa về thanh tra nên không rõ lắm. Nhưng theo tôi biết đã có hình thức xử lý rồi. Về thông tin xử lý cán bộ phải xin ý kiến chủ tịch tỉnh mới được" - ông Ba nói khi được đặt câu hỏi.

Ông Lê Văn Hẳn - chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - cho rằng dự án đường số 1 đã rất lâu, Trà Vinh cũng rất trăn trở, muốn xử lý dứt điểm cho xong chuyện và không muốn kéo dài thêm nữa.

"Sau khi có kết luận thanh tra, tỉnh đã điều chỉnh quy mô dự án lại nhỏ hơn. Nhưng do vướng nghị định nên hiện giờ vẫn chưa thanh toán hợp đồng BT cho doanh nghiệp được. Người dân cũng chưa được bố trí tái định cư.

Tỉnh cũng chỉ mới tạm ứng một phần kinh phí giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, cùng các bộ liên quan hỗ trợ Trà Vinh giải quyết vấn đề bế tắc hơn 13 năm nay.

Tôi cũng đã giao một phó chủ tịch làm tổ trưởng, vừa có báo cáo trung ương phương án giải quyết mấy ngày nay rồi, và chưa có kết quả. Còn yêu cầu của Cục Phòng chống tham nhũng, tôi cũng đã giao thanh tra cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án, hiện vẫn chưa có phản hồi từ Thanh tra Chính phủ" - ông Hẳn khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh hứa sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí khi có kết quả xử lý dự án đường số 1.

Tác giả: CHÍ HẠNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ