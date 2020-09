Dưới 400 triệu đồng, có những lựa chọn ô tô mới nào tại Việt Nam?

Hyundai Grand i10 giá 315-390 triệu đồng

Hyundai Grand i10 là đại diện thành công nhất trong nhóm xe giá dưới 400 triệu đồng, với doanh số thường xuyên dẫn đầu phân khúc. Với ưu thế về độ phổ biến, linh kiện sửa chữa sẵn có, chi phí sử dụng thấp và tính thanh khoản cao, Grand i10 được nhiều người dùng lựa chọn.

8 trên 9 phiên bản Hyundai Grand i10 hiện có giá bán dưới 400 triệu đồng, bao gồm 1.0 MT Base, 1.0 MT, 1.0 AT, 1.2 MT Base, 1.2 MT, 1.2 AT, sedan 1.2 MT Base và sedan 1.2 MT. Các mẫu xe này được niêm yết giá 315-390 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hyundai Grand i10 sedan 1.2 AT có giá niêm yết 415 triệu đồng cũng là phương án đáng cân nhắc. Theo khảo sát, hiện phiên bản này được các đại lý giảm tiền mặt khoảng 10 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe xuống sát mốc 400 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Hyundai Grand i10 được trang bị động cơ xăng Kappa 1.0L hoặc 1.2L, đi kèm hộp số 4 AT hoặc 5 MT và hệ dẫn động cầu trước.

Kia Morning giá 299-383 triệu đồng

Cùng với Hyundai Grand i10, Kia Morning là mẫu xe có thời gian dài làm mưa làm gió tại phân khúc ôtô bình dân. So với Grand i10, Morning có thiết kế trẻ trung và trải nghiệm lái năng động hơn đôi chút. Đây cũng là lựa chọn của nhiều người chạy xe dịch vụ.

Vừa qua, Kia Morning 2021 đã chính thức ra mắt, với nội/ngoại thất được nâng cấp, hiện đại và bắt mắt hơn đáng kể. Model mới được trông đợi sẽ giúp Morning có thêm sức cạnh tranh cùng Grand i10 và Fadil.

Toàn bộ 4 phiên bản Morning hiện hành đều có giá bán dưới 400 triệu đồng, bao gồm MT, AT, AT Deluxe và AT Luxury. Xe được trang bị động cơ xăng Kappa 1.25L, công suất 86 mã lực, mô-men xoắn 120 Nm, đi kèm hộp số 5 MT hoặc 4 AT.

Toyota Wigo giá 352-384 triệu đồng

Ra mắt tháng 9/2018, tới nay Toyota Wigo vẫn chưa thực sự có được dấu ấn tại thị trường Việt Nam. Thiết kế nội thất lạc hậu, trang bị an toàn sơ sài và khả năng cách âm kém là những lý do khiến Toyota Wigo không được lòng người dùng trong nước.

Tuy nhiên, Wigo 2020 ra mắt có giá bán thấp hơn, cùng thiết kế ấn tượng hơn được mong đợi sẽ tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc.

Toyota Wigo hiện được bán ra với 2 phiên bản: 5 MT (352 triệu đồng) và 4 AT (384 triệu đồng). Xe sử dụng động cơ 3NR-VE, dung tích 1.2L, công suất 87 mã lực, mô-men xoắn 108 Nm, hộp số 5 MT hoặc 4 AT và có hệ dẫn động cầu trước.

Kia Soluto giá 369-399 triệu đồng

Kia Soluto là đại diện mới nhất góp mặt trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Tương tự nhiều mẫu xe Kia khác, Soluto có giá bán rẻ, đi kèm lượng trang bị ở mức tốt so với giá thành.

Sau khi được điều chỉnh giá niêm yết, hiện có 2 phiên bản Kia Soluto nằm trong tầm giá dưới 400 triệu đồng, bao gồm MT (369 triệu đồng) và MT Deluxe (399 triệu đồng). Tuy nhiên, lượng trang bị trên 2 biến thể này khá khiêm tốn, với đèn halogen, gương gập cơ, la-zăng thép 14 inch, ghế simili...

Kia Soluto MT và MT Deluxe được trang bị động cơ xăng Kappa 1.4L, công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 132 Nm, hộp số 5 MT cùng hệ dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Attrage MT giá 375 triệu đồng

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan hạng B thứ hai xuất hiện trong danh sách này. Phiên bản 2020 của xe nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ những thay đổi về thiết kế ngoại thất. Qua đó, Attrage trở nên hiện đại hơn, thoát khỏi hình ảnh một chiếc xe lạc hậu, đơn giản.

Mitsubishi Attrage được phân phối với 2 phiên bản. Trong đó, Attrage MT có giá bán dưới 400 triệu đồng. Ngoài ra, Mitsubishi hiện hỗ trợ khách hàng 50% lệ phí trước bạ, qua đó giúp Attrage cân bằng lợi thế với các mẫu xe CKD về ưu đãi thuế, phí. Bên cạnh giá bán rẻ, điểm mạnh của Attrage còn nằm ở không gian cabin rộng rãi trong phân khúc, cùng mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.

Đây là những dòng xe chủ yếu thuộc phân khúc hatchback hạng A và một số mẫu sedan hạng B. Trong tháng 8/2020 vừa qua, hầu hết các mẫu xe ô tô trong phân khúc A đều có doanh số sụt giảm so với tháng trước. Cụ thể, Hyundai Grand i10 giảm 198 xe, VinFast Fadil giảm 728 xe, Kia Morning giảm 143 xe, Honda Brio cũng giảm 92 xe, Toyota Wigo giảm 36 xe...

Hyundai Grand i10 đạt 1.088 xe, tương ứng mức sụt giảm 31% so với con số 1.286 xe của tháng trước, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, doanh số này đủ sức khiến Hyundai Grand i10 "lật lại thế cờ" khi trở lại giữ ngôi vương phân khúc sau hai tháng liên tiếp bị Vinfast Fadil vượt mặt.