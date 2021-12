Dùng súng truy đuổi nghẹt thở trong hầm Hải Vân, thu giữ lượng lớn hàng cấm

Ngày 12/12, Đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho biết, vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ 1 đối tượng khi đang vận chuyển ma túy qua hầm Hải Vân (Đà Nẵng).

Người bị bắt được xác định là Nguyễn Mỹ (trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ trên xe ô tô mang BKS 92A – 173.25 do Mỹ điều khiển số lượng ma tuý đá nặng 3 kg.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 10/12, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm miền Trung theo dõi xe ô tô mang BKS 92A – 173.25 do Mỹ điều khiển theo hướng Bắc vào Nam. Khi xe chuẩn bị ra khỏi hầm Hải Vân, các lực lượng theo dõi đã dùng súng tiến hành truy đuổi, bố ráp, khống chế Mỹ khi người này vẫn đang ngồi trên ghế lái.

Mỹ nhiều lần nhấn ga bỏ chạy nhưng các chiến sĩ và phương tiện đã bao vây xung quanh. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện dưới chân Mỹ có một gói hàng bọc bao ni lông màu đỏ.

Mỹ thừa nhận bên trong là ma túy đá được một người thuê chở từ Quảng Trị về Quảng Nam, với giá 10 triệu đồng tiền công vận chuyển. Mỹ còn thừa nhận mình đã vận chuyển trái phép trót lọt 4 lần mỗi lần có giá từ 5-10 triệu đồng tùy theo số lượng.

