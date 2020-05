Dùng "mỹ nhân kế" dụ nạn nhân vào khách sạn để cướp

Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đang tạm giữ nhóm nghi phạm gồm: Lê Thiện Phú (SN 1998, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho), Huỳnh Lê Minh Thư (SN 1999, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Hữu Ấm (SN 1996, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho), Đặng Hoàng Sơn (SN 1999) và Phạm Thanh Lâm (SN 1995) cùng ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo để xử lý hành về vi cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng đang bị tạm giữ

Theo thông tin ban đầu, anh D.M.Th (ngụ TP Mỹ Tho) quen một cô gái tên Bi trên mạng xã hội. Tối 6/5, cô gái này hẹn anh Th vào khách sạn ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho để tâm sự.

Khi vào khách sạn, anh Th bất ngờ bị 4 thanh niên đang ở trong phòng hành hung, nhóm này dùng búa và dao đe dọa cướp của anh Th 1 điện thoại di động, 1 cái ví có giấy tờ tùy thân, 600 ngàn đồng và 1 xe máy Exciter.

Nhận được tin báo, Công an TP Mỹ Tho đã điều tra, sàng lọc và tiến hành điều tra truy bắt.

Thời điểm này, Công an TP Mỹ Tho nhận thông tin của Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre về một nhóm nghi phạm vừa gây ra một vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre nên kết nối và phối hợp để truy tìm.

Chiều 8/5, trinh sát công an TP Mỹ Tho phối hợp công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Lâm, Ấm, Sơn và Phú. Riêng Thư trước đó đã được công an mời đến trụ sở làm việc. Qua test nhanh, cả năm người dương tính với chất ma tuý.

Công an thu giữ 1 cây búa, 1 dao tự chế, 2 bịch ma túy đá, dụng cụ sử dụng ma túy đá, xe máy tang vật của nạn nhân Th.

