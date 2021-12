Dùng bằng giả, nguyên chánh thanh tra tỉnh Lào Cai bị huỷ tư cách uỷ viên UBND tỉnh

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI vừa họp, tiến hành thực hiện quy trình bãi nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đàm Quang Vinh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai



Theo đó, các đại biểu đã nghe tờ trình về bãi nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, tổng số 53/55 phiếu (vắng mặt 2 đại biểu có lý do), đạt 100% so với đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại Kỳ họp tán thành bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đàm Quang Vinh, nguyên chánh thanh tra tỉnh Lào Cai, do vi phạm theo điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25-1- 2016 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 25-10, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3770/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai. Thời hạn đình chỉ công tác là 15 ngày, để xem xét kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định.

Tại kỳ họp thứ 11 (28-10), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Đàm Quang Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, do đã sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp (dùng bằng giả).

Ngày 25-11, tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký ban hành Quyết định số 4135/QĐ-UBND về việc kỷ luật công chức. Theo đó, kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 8-9-2020 của Chính phủ quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

