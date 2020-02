Dự án Thiên Lộc Complex "đầu voi, đuôi chuột": Đủ kịch bản “lòe” dân!

Bị xử phạt nhiều lần vì rao bán đất trái luật

Theo tài liệu mà PV Dân trí vừa cập nhật thêm, trong các Văn bản trình UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Trí Nguyễn (gọi tắt là Công ty Trí Nguyễn, có trụ sở tại Hà Nội) cam kết tiến độ dự án Tổ hợp thương mại, Tài chính, dịch vụ nhà ở Thiên Lộc (gọi tắt là Thiên Lộc Complex) như sau: Từ quý IV/2018 đến quý I/2019 xây dựng hạ tầng kỹ thuật; từ quý II/2019 đến quý III/2019 xây dựng khu thương mại dịch vụ và các công trình phụ trợ; từ quý IV/2019 đến Quý I/2020 xây dựng xây dựng khu dịch vụ tiểu thương kết hợp nhà ở và khu văn phòng.

Theo văn bản này, thời gian xây dựng khu thương mại dịch vụ và các công trình phụ trợ đã qua, nhưng công trình thì chẳng thấy đâu



Đáng chú ý, theo dự án được phê duyệt, chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch, xây dựng khu dịch vụ tiểu thương kết hợp nhà ở và khu văn phòng mới được thực giao dịch mua bán, cho thuê.

Thế nhưng, như phản ánh của Dân trí, dự án hiện còn quá ngổn ngang.

Khi dự án chỉ mới ở mức "hình hài" thì Công ty Trí Nguyễn đã thản nhiên dùng nhiều chiêu trò bán đất nền với các thông tin sai trái để trục lợi.

Trong khi chủ đầu tư chỉ được phép chuyển nhượng hoặc cho thuê đất khi đã hoàn tất xây dựng nhà ở (đất và tài sản trên đất) với thời hạn 50 năm như cam kết, thì từ giữa tháng 11/2019, thông qua đơn vị thứ cấp, Công ty Trí Nguyễn đã tổ chức cho nhiều người rầm rộ đi khắp địa bàn Thiên Lộc và vùng phụ cận rao bán “đất nền” với hạn sử dụng: Sổ đỏ vĩnh viễn.

Ngoài rao bán tại địa bàn dự án triển khai, chủ đầu tư đã ủy thác nhiều sàn giao dịch thực hiện rao bán trên mạng xã hội với nhiều thông tin, hình ảnh sai trái, không đúng thực tế mà chủ đầu tư đang thực hiện.

Các tờ rơi rao bán đất nền với thông tin không đúng thực tế, chủ trương phê duyệt bị Công an huyện Can Lộc thu hồi

Thông tin chủ đầu tư qua mặt cơ quan chức năng, tự ý rao bán đất không đúng chủ trương chấp thuận của tỉnh đã khiến người dân trên địa bàn bức xúc, phản đối. Người dân hoang mang, lo lắng sẽ sập bẫy doanh nghiệp mua đất trên giấy nhưng không được bàn giao nền như công ty Alibaba từng thực hiện tại các tỉnh thành phía Nam.



Ngay sau đó, Công an huyện Can Lộc và Công an xã Thiên Lộc đã phải vào cuộc. Công an huyện Can Lộc đã thu hồi nhiều băng rôn, tờ rơi quảng bá bán đất nền không đúng sự thật.

Công an xã Thiên Lộc, Công an huyện Can Lộc lập nhiều biên bản đối với nhiều người trong việc việc rao bán đất nền không đúng sự thật, đồng thời lập biên bản giao trách nhiệm những người này không được tái phạm



Nhiều người rao bán đất trái phép đã được phía công an mời về trụ sở làm việc, buộc cam kết không tái phạm rao bán đất khi chưa được phép cơ quan chức trách.

Phía chính quyền địa phương cũng đã có yêu cầu công ty ngừng ngay việc bán đất nền trên mạng xã hội để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng loạt cơ quan chức trách vào cuộc sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy

Theo tìm hiểu của Dân trí, ngay sau khi Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn có chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, đồng loạt cơ quan chức trách của tỉnh này đã vào cuộc.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã có chỉ đạo nóng đối với Giám đốc các sở: Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT), Tài Nguyên Môi trường và Xây dựng khẩn trương xác minh; giao Sở KH&ĐT tổng hợp sớm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, nhiều cơ quan chức trách tại tỉnh này đã vào cuộc làm rõ sai phạm của chủ đầu tư



Chiều ngày 10/2, ông Trần Tú Anh - Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tĩnh xác nhận đã nhận được chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh và sở này đã vào cuộc.

“Tôi đã giao ngay cho đồng chí Phó GĐ phụ trách mảng này kiểm tra ngay. Bước đầu như tôi nắm được, chủ đầu tư đã sai khi tự ý bán đất mà chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép”- ông Anh nói.

Ông Đặng Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc (bên phải) xác nhận với PV Dân trí, xã đã được UBND huyện Can Lộc giao trách nhiệm giám sặt chẽ dự án Thiên Lộc complex, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an ninh trên địa bàn



Một lãnh đạo Sở Xây dựng cũng xác nhận, chưa kí xác nhận văn bản nào về việc chủ đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, Tài chính, dịch vụ nhà ở Thiên Lộc đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu thương mại dịch vụ và các công trình phụ trợ hay khu dịch vụ tiểu thương kết hợp nhà ở và khu văn phòng.

Ngày 5/2/2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 428/QĐ-UBND giao hơn 2,8ha đất tại vị trí Cụm công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho Công ty CP Tập đoàn Đại Dương trong thời hạn 50 năm để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, Tài chính, dịch vụ nhà ở Thiên Lộc được UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo hồ sơ được cấp thẩm quyền phê duyệt, tổng số vốn đầu tư của dự án Thiên Lộc Complex là 387 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày 5/2/2013 (thời hạn cho thuê được tính từ thời điểm được cấp cho Công ty Đại Dương). Sau nhiều năm nằm bất động, ngày 23/11/2018, dự án được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh thay đổi chủ đầu tư, từ Công ty CP Tập đoàn Đại Dương sang Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Trí Nguyễn.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Dân Trí