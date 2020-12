Dự án kè gần 48 tỷ đồng ở Hà Tĩnh: Công ty Hoàng Ngọc chở hàng ngàn m3 đất đi đâu?

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có tổng chiều dài 2 bên bờ kè là 1.550,14m. Công trình được đầu tư xây dựng nhằm bảo đảm an toàn và ổn định đời sống cho hàng trăm hộ dân sinh sống dọc sông Ngàn Sâu, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, theo phản ánh, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc (Công ty Hoàng Ngọc) đã lợi dụng sự mập mờ trong việc trước đó UBND xã Gia Phố xin tận dụng đất thải đắp một số công trình trên địa bàn xã, để chở đất đi bán, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Có dấu hiệu thực hiện không đúng quy định?

Công trình Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Gia Phố, huyện Hương Khê do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 48 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng hơn 36,4 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 800 triệu đồng... Dự án dùng nguồn vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hàng chục công nhân đang khẩn trương đóng khuôn, đổ khung dầm mái kè

Đơn vị trúng thầu thi công là Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hoàng Ngọc, địa chỉ ở khối 8, thị trấn Hương Khê; Công ty CP tư vấn và xây dựng 888, địa chỉ tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, là đơn vị tư vấn giám sát thi công.

Theo hồ sơ, đơn vị thi công phải đào, bóc lớp đất với khối lượng theo tính toán khoảng hơn 77.000m3. Toàn bộ đất thải này được đổ về bãi thải thuộc địa bàn xã Gia Phố cách công trình khoảng hơn 2km. Nhưng theo phản ánh của người dân, thực tế trong quá trình thi công, nhà thầu có dấu hiệu thực hiện không đúng quy định.

Hàng chục chiếc xe tải đang xếp hàng chờ "ăn" đất

Cụ thể quan sát của PV tại hiện trường thì chỉ riêng trong ngày 24/12, tại công trình có hàng chục xe tải nối đuôi nhau vào lấy đất, nhiều chiếc máy xúc đang hoạt động hết công suất. Mặc dù trong giờ cao điểm, lượng người và phương tiện giao thông dày đặc nhưng hàng chục chiếc xe tải vẫn liên tục ra vào, qua lại qua chiếc cầu hẹp, đất rơi vãi dọc đường khiến bụi bay mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Đất được chở về san lấp vườn cho một hộ dân tại xóm 2 xã Gia Phố

Bám theo một chiếc xe tải mang BKS 92K-94XX, sau khi "ăn" đất tại công trình, PV phát hiện chiếc xe này chạy về xóm 2 xã Gia Phố và đổ đất cho một nhà dân. Ngoài ra dọc tuyến đường từ thị trấn Hương Khê đi vào xã Gia Phố nhiều xe đất đã được đổ cho các hộ dân hai bên đường.

Người dân cho biết chỉ cần liên hệ vào số điện thoại 09841785xx là có đất

Người dân xã Gia Phố cho biết, mỗi xe đất họ mua với giá từ 400.000 đồng. Nhiều người dân xung quanh khu vực này mua đất về đổ cải tạo vườn. Nhà ít thì mua vài xe, nhà nhiều lên đến hàng chục chuyến. Chỉ cần gọi cho anh H.Ph. qua số điện thoại 09841785xx họ sẽ chở đến tận nơi, thậm chí còn cung ứng luôn máy san gạt nếu có nhu cầu.

Hàng ngàn m3 đất bên bờ kè sông Ngàn Sâu đi đâu?

Tại công trường, một người đàn ông tự xưng là Hải, cán bộ của Công ty Hoàng Ngọc lý giải, những chiếc xe tải chở đất kia là đi đổ ở bãi thải cách công trình khoảng 2km và đổ cho các công trình của xã Gia Phố cũng như các hộ dân có đất sản xuất xung quanh bờ kè về đắp vườn; rồi người này gọi điện thoại cho một ai đó.

2 chiếc máy xúc ở 1 điểm đang hoạt động san gạt và xúc đất lên xe tải

Chỉ sau ít phút sau đó, liền xuất hiện một người đàn ông đi trên chiếc xe bán tải đến, xưng rằng: "Tôi chỉ là một người dân". Đồng thời người này cho rằng, đây là đất của dân, nên người dân được khai thác và chở về đổ vườn, số còn lại thì chở về bãi thải cách đó không xa.

Để chứng minh cho lời mình nói, ngay sau đó, người này dẫn PV đến bãi thải. Tuy nhiên khi đến nơi thì khối lượng đất được đổ thực tế ở đây chỉ vỏn vẹn vài trăm m3, có độ chênh lệch rất lớn so với khối lượng đã đào ở công trình. Khi PV phản biện, vậy hàng ngàn m3 đất dư thừa đã đi về đâu thì người này cho rằng, đất chở về bãi thải và được người dân đến đào chở về đắp vườn.

Người đàn ông nhiệt tình dẫn PV đến bãi đổ thải

Trao đổi qua điện thoại, ông Đặng Viết Long, Chủ tịch UBND xã Gia Phố, huyện Hương Khê cho biết, trước đó xã có tổ chức họp giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công đề xuất được tận dụng đất phong hóa để đổ vườn và một số công trình đường giao thông hay các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đặt vấn đề nhà thầu lợi dụng việc xã xin tận dụng đất nhằm chở đất đi bán để trục lợi bất chính, ông Long cho rằng, xã đã đề nghị đơn vị thi công cung cấp biển số xe để công an theo dõi, giám sát. Tuy nhiên, phía nhà thầu cũng chưa cung cấp để lực lượng chức năng theo dõi.

Hiện trường bãi thải được cho là đã chứa hàng ngàn khối đất

PV đề nghị cùng phối hợp kiểm tra thì ông Long nói sẽ cử lực lượng Công an xã ra kiểm tra ngay. Điều đáng nói, khi PV quay lại công trình thì thấy những chiếc xe tải lần lượt rời đi với chiếc thùng trống rỗng. Sau khoảng 20 phút chờ đợi cũng không thấy lực lượng công an đến liên hệ kiểm tra như lời vị chủ tịch trao đổi.

Nói về tình trạng trên, đại diện Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Hương Khê cho biết: "Ban đã nghe thông tin phản ánh. Nếu có nội dung như phản ánh thì sẽ cho anh em kỹ thuật đi kiểm tra và làm việc với xã để phối hợp quản lý thật chặt chẽ".

Dự án do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư

Theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc, có đăng ký địa chỉ tại tại Khối 8, thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh). Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thế Cường.

Công ty Hoàng Ngọc bắt đầu hoạt động từ năm 2003. Có đăng ký ngành nghề kinh doanh là Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng, dầu, khí ga hóa lỏng; Chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu và kinh doanh khách sạn...

Ở lĩnh vực xây dựng công trình, những năm gần đây, Công ty Hoàng Ngọc tham dự 7 gói thầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và trúng cả 7 gói thầu với tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng. Trong đó trúng 6 gói thầu do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư.

