Đôi nam nữ tử vong lúc rạng sáng, nghi do ô tô cỡ lớn cán qua

Bị xe tông rồi bỏ trốn, đôi nam nữ tử vong tại chỗ lúc rạng sáng. Ảnh: Việt giải trí.



Sáng 28/6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong thương tâm tại chỗ là Võ Văn Chặn (40 tuổi, quê ở An Giang) và Lê Thị Thu Hiền (35 tuổi, quê ở Hà Tĩnh).

Thông tin trên báo Pháp luật TP HCM, rạng sáng nay, người dân khu vực đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Thuận Giao (TP. Thuận An) tá hỏa phát hiện thi thể của 2 nạn nhân không còn nguyên vẹn này đã nằm trên làn đường dành cho xe ô tô sát giải phân cách, bên cạnh là chiếc xe gắn máy mang BKS 67K1-689.41 biến dạng do cú tông mạnh.

Ngay lập tức, người dân đã đắp chiếu hai thi thể và báo cho cơ quan chức năng tới.

Nắm được thông tin vụ tai nạn, Công an TP Thuận An đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa và tiến hành các thủ tục pháp y. Tại đây, công an nhận định có thể 2 nạn nhân này bị xe có trọng tải lớn cán qua, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện tại, cơ quan công an đang lấy lời khai các nhân chứng, liên hệ với người thân 2 nạn nhân để bàn giao thi thể, đồng thời tiến hành trích xuất camera trên đường để tìm ra nguyên nhân cái chết thương tâm này, xử lý đúng theo qui định hiện hành.

Tác giả: Thanh Mai (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn