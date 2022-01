Đôi nam nữ trình báo công an vì mua trúng ma túy giả

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 7-1 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Phan Đại Dương (SN 1987) và Phan Văn Ngọc (SN 1991) cùng trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 6-9, Trần Anh Pháp (SN 1994; ngụ xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và Lê Thị Thu (SN 1994; ngụ phường Phú Hậu, TP Huế) liên hệ Dương để mua ma túy với số tiền 2,5 triệu đồng.

Lê Phan Đại Dương ở trụ sở công an

Mặc dù không có ma túy nhưng Dương cùng với Ngọc gói một số viên thuốc tây rồi bán cho Pháp và Thu để chiếm lấy số tiền nêu trên. Sau khi biết bị lừa, Pháp và Thu đến công an trình báo gian dối với nội dung là vừa bị cướp giật 2,5 triệu đồng.

Sau một thời gian xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ, Công an TP Huế làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Phan Đại Dương và Phan Văn Ngọc. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan để có biện pháp quản lý đối với Pháp và Thu có dấu hiệu liên quan đến mua bán ma túy.

