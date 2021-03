Đoàn xe chở hàng trăm tấn đá Thạch Anh bị bắt tại Hà Tĩnh

Sáng 6/3, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa bắt giữ số lượng lớn đá Thạch Anh (hay còn gọi là đá trắng) không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường chở đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc.

Trước đó, vào tối 5/3, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng chốt chặn trên QL1A đoạn qua địa bàn tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên. Tại đây, lực lượng chức năng đã dừng, kiểm tra 1 đoàn gồm 3 xe đầu kéo mang BKS: 37C-304.11 rơ moóc 37R- 004.75; 37C-133.96 rơ moóc 37R-002.69 và 37C-286.77 rơ moóc 37R-003.62.

Đoàn xe bị bắt giữ khi đi qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên.



Thời điểm kiểm tra, trên các xe nói trên chở 1 lượng lớn đá Thạch Anh thành phẩm. Các chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nói trên. Đặc biệt, các xe vận chuyển có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải trọng nên công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành lập biên bản đồng thời tạm giữ lô hàng và phương tiện theo quy định.

Bằng nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ thêm 1 chiếc xe đầu kéo BKS: 37C-159.86 rơ mooc 37R-006.58, nằm trong đoàn xe này khi đang di chuyển qua địa bàn huyện Can Lộc.

Ngay trong đêm, 4 chiếc xe cùng số hàng đã được đưa về trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên để phục vụ công tác điều tra.

... Công an huyện Cẩm Xuyên tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra.



Thông tin điều tra ban đầu, số hàng bị bắt giữ nói trên thuộc sở hữu của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị này khai thác, thu mua và chế biến loại đá Thạch Anh thành thành phẩm để cung cấp cho các nhà máy ở phía Bắc.

Được biết, đá Thạch Anh là 1 loại khoáng sản quý, hiện có giá trị lớn trên thị trường. Tại Hà Tĩnh, chưa có bất cứ doanh nghiệp, đơn vị nào được cấp quyền khai thác loại đá này.

Trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, Thượng tá Phan Ngọc Tố, trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, với tính chất, mức độ của vụ việc, đơn vị đã báo cáo với lãnh đạo Công an Hà Tĩnh xin ý kiến chỉ đạo để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Người đưa tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn