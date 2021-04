Đỉnh tháp khách sạn cháy ngùn ngụt trong cơn mưa

Đến 15h ngày 12/4, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 5 (TPHCM) mới dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại khách sạn trên địa bàn.

Hình ảnh đỉnh tháp khách sạn cháy ngùn ngụt.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h cùng ngày, đỉnh tháp của khách sạn Đồng Khánh nằm trên đường Trần Hưng Đạo B (phường 7, quận 5) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Đỉnh tháp khách sạn Đồng Khánh cháy ngùn ngụt trong mưa.

Phát hiện hỏa hoạn, các nhân viên của khách sạn nhanh chóng dùng bình chữa cháy khống chế ngọn lửa, đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 5 nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường kéo vòi nước lên tầng thượng để tiếp cận đám cháy.

Một số nhân chứng cho biết, trước khi vụ cháy xảy ra, đỉnh tháp của khách sạn này bị sét đánh làm các viên ngói rơi xuống đất. "Các nhân viên khách sạn đi kiểm tra nhưng không thấy gì và sau đó ngọn lửa bùng lên", ông Lê Văn Phi (hành nghề xe ôm gần đó) kể lại.

Gần 2 giờ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên địa bàn quận 5 có mưa lớn và lực lượng chữa cháy dầm mưa để khống chế ngọn lửa. Gần 2 giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng làm một số tài sản trong khu vực đỉnh tháp bị hư hỏng, thiêu rụi.

Khách sạn Đồng Khánh được thiết kế kết hợp theo lối kiến trúc Hoa - Việt, có lịch sử trên 55 năm.

Nguyên nhân cháy đang được công an điều tra.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí