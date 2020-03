Dính 'đại án' tại BIDV, MBBank 'mất' gần 500 tỷ đồng

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng được thành lập ngày 31/8/2000 do ông Đoàn Hồng Dũng làm Giám đốc. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính bán buôn kim loại và quặng kim loại. Thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất cho thấy công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do 2 thành viên góp vốn, trong đó ông Dũng góp 150 tỷ đồng (sở hữu 75%), còn bà Nguyễn Thị Thanh Sơn (vợ ông Dũng) góp 50 tỷ đồng (nắm 25%). Ngày 8/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng. Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt Đoàn Hồng Dũng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điều 175 Bộ luật Hình sự 2015. Ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc có sai phạm liên quan việc phê duyệt, cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng.