Đình chỉ công tác một phó viện trưởng viện kiểm sát do làm sai lệch hồ sơ

Ông Trung bị đình chỉ công tác do có dính líu đến vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ việc, vụ án” liên quan đến quán karaoke Hải Sơn 86 (ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn).

Trước đó, vào tháng 11-2020, Công an quận Đồ Sơn kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 và phát hiện 25 đối tượng dương tính với ma túy. Tuy nhiên, tất cả các đối tượng này đều lần lượt được cho về nhà và vụ việc có dấu hiệu bị làm lại hồ sơ. Bất bình trước sự việc này, một cán bộ Công an quận Đồ Sơn đã làm đơn tố cáo những việc làm vi phạm pháp luật xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn.

Trên cơ sở đó, tháng 8-2021, Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã có kết luận điều tra vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án tại Công an quận Đồ Sơn, đồng thời bắt giam 5 cán bộ Công an quận Đồ Sơn có liên quan, trong đó có ông Phạm Quang Tuấn (nguyên Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn) và 4 cấp dưới. Kết luận điều tra của Viện KSND tối cao cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với ông Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn, ông Nguyễn Thế Trung và một số cán bộ, chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn.

