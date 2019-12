Điều tra vụ nam bảo vệ đấm, chửi tục một phụ nữ tại trung tâm thương mại

Tối 15/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ nam bảo vệ đánh phụ nữ tối 14/12 tại vỉa hè Trung tâm thương mại Artemis.

Xem clip:

Theo thông tin ban đầu, người hành hung là đàn ông cởi trần khoảng ngoài 30 tuổi. Anh ta đánh đấm người phụ nữ kèm theo câu chửi thô tục. Ở dưới đất cách đó không xa là chiếc áo đồng phục bảo vệ màu xanh của gã này.

Chứng kiến sự việc, nhân viên bảo vệ trung tuổi vào can ngăn đồng nghiệp nhưng không được. Theo lời vị lãnh đạo, người phụ nữ đã có đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng.

Nam bảo vệ đánh, chửi bậy người phụ nữ vì mâu thuẫn trong để xe.

Nói về nguyên nhân xảy ra xô xát giữa hai người, lãnh đạo Công an phường Khương Mai cho hay, do nam bảo vệ nhắc người phụ nữ về việc để xe nhưng chị này không nghe rồi xảy ra xô xát.

Hiện vụ việc đang được công an phường Khương Mai xử lí.

