Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong

Ngày 20/12, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 19/12, 1 tổ công nhân bao gồm 4 người đến cơ sở sản xuất gạch áp dụng công nghệ lò vòng do ông Nguyễn Văn Hải (trú tại thôn Mỹ Tượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng) thực hiện tháo dỡ, dọn dẹp khu vực lò vòng của dự án theo nội dung thuê khoán của chủ cơ sở. Đến khoảng 10h30, trong quá trình thực hiện công việc đã xảy ra sập đổ công trình dẫn đến tai nạn lao động khiến 4 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Ba nạn nhân tử vong là: Nguyễn Đức Ngọ (SN 1954), Đỗ Văn Vẽ (SN 1962), cùng trú tại thôn Mỹ Tượng và Vũ Minh Đợi (SN 1955) ở thôn Ngọc Lâm (cùng thuộc xã Lãng Sơn). Chị Hoàng Thị Tươi (SN 1970) ở thôn Mỹ Tượng bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường , vào thời điểm trên, các nạn nhân đang thu dọn, tháo dỡ mái che lò, phơ gạch. Khi đó một kiêu gạch cao khoảng 4-5m bất ngờ đổ xuống đè vào người các nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Yên Dũng có mặt phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời UBND huyện Yên Dũng cũng đã chỉ đạo cơ sở sản xuất gạch dừng việc tháo dỡ, dọn dẹp dự án và có biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản đối với phần công trình đang thực hiện tháo dỡ, dọn dẹp.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin