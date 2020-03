Điều dưỡng sàm sỡ vùng kín cô gái xin nghỉ phép để...

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ điều dưỡng sàm sỡ vùng kín cô gái, ngày 12/3, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết, hiện tại T.L.M.Đ.K (25 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) là điều dưỡng tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện đã xin nghỉ phép.

"K xin nghỉ phép mấy ngày để lấy lại tinh thần rồi mới đi làm lại. Việc này cơ quan công an vẫn đang làm việc, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý đối với điều dưỡng này", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang nói.

Theo vị lãnh đạo này, do sự việc xảy ra bên ngoài bệnh viện nên đơn vị không trực tiếp giải quyết.

K. tại cơ quan chức năng

Nói về K, vị lãnh đạo bệnh viện này cho rằng, từ trước đến nay bà chưa nghe thấy ai phản ánh về việc K có những hành vi phản cảm đó. K hiện đã có gia đình riêng.

Trước đó, khoảng 8h ngày 6/3, K.Đ., 21 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang đang đứng treo quần áo tại cửa hàng ở khu vực chợ đêm thuộc khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên lạ mặt chạy xe máy ngang, dùng tay sàm sỡ vào vùng kín của chị này rồi rú ga bỏ chạy.

Thanh niên này chạy xe máy đến khu vực khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức thì gây tai nạn giao thông.

Sau đó, chị Đ. đến Công an phường Bình Đức trình báo. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thanh niên sàm sỡ chị Đ. là K.

Công an mời gã này về làm việc. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra ngoài địa bàn nên Công an phường Bình Đức chuyển K. cho Công an phường Mỹ Hòa để xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, K. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Được biết sau khi đoạn clip K. sàm sỡ chị Đ. được đăng trên mạng xã hội, gia đình K. cùng vợ đến shop chị Đ. đang làm thuê, xin lỗi mong chị tha thứ.

Tác giả: Mai Thùy

Nguồn tin: Báo Đất Việt