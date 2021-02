Đêm Giao thừa khó quên trong khu cách ly

Đêm 30 Tết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng đoàn công tác của Cục Quân y đã đến thăm và chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và đồng bào thực hiện cách ly tập trung Trung tâm đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng).

Tất niên đặc biệt ở “khu dân cư chiến đấu”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe Thiếu tướng Nguyễn Vũ Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 báo cáo về tình hình cách ly tại Trung tâm Thành An. Ảnh: VGP/Đình Nam

Thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ quân đội, công an và các y bác sĩ của Bệnh viện Thường Tín trong kíp trực, Phó Thủ tướng ân cần: Anh em vất vả lắm không? Dạ, bình thường ạ, chúng em quen rồi!

Thiếu tướng Nguyễn Vũ Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 cho biết, Trung tâm đào tạo nghề Thành An là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Các nghề đào tạo chính là: Lái xe, lái máy ủi, máy xúc, thợ cơ khí,… Năm qua, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Binh đoàn đã báo cáo và xin phép Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bộ Quốc phòng, được sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm để phục vụ cách ly y tế tập trung đối với đồng bào từ nước ngoài về.

Chỉ sau 48 giờ được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tâm đã di chuyển toàn bộ hơn 1.200 học viên về cơ sở 2 ở Xuân Mai, dành nơi ở đón đồng bào về nước. Từ khi thực hiện nhiệm vụ đến nay, Trung tâm đã phục vụ gần 3.000 người cách ly an toàn. Kể cả những đoàn đặc biệt, như đoàn các nhà sư từ Ấn Độ về, đơn vị cũng đã kịp thời điều chỉnh, phục vụ cách ly, ăn ở chu đáo.

Hiện nay, Trung tâm đang phục vụ cách ly các công dân thuộc diện F1. Trong đó có những trường hợp bố mẹ dương tính với COVID-19 đã được đưa đi điều trị còn 2 người con tiếp tục cách ly ở trung tâm.

Chuẩn bị đón Giao thừa tân Sửu 2021, bà con đang tập trung ở sân đơn vị, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế. Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được bài trí trang trọng giữa sân. Ảnh VGP/Đình Nam

Tâm sự với các cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Phó Thủ tướng chia sẻ Tết năm ngoái ông cùng Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y đi chúc Tết ở Học viện Quân y, sau đó về họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. "Năm nay, tôi đến thăm, chúc Tết ở khu cách ly của quân đội".

Theo Phó Thủ tướng, dù chưa tổng kết, nhưng điều có thể nhìn rõ nhất là chúng ta chống dịch được như thế này có sự đóng góp rất lớn của anh em bộ đội, công an, y tế… Đối với quân đội, không chỉ có các đồng chí bộ đội Biên phòng “ăn gió, nằm sương” vừa giữ yên bờ cõi, vừa gồng mình ngăn chặn dịch ngay từ đường biên mà còn có các đồng chí ở các đơn vị, sẵn sàng nhường chỗ ở, chấp nhận vất vả, hy sinh để phục vụ đồng bào cách ly y tế.

Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng chân thành cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, các “chiến sĩ áo trắng” và các lực lượng chức năng khác đã không ngại vất vả, hi sinh, đồng sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước chống dịch, bảo vệ bình an cho nhân dân.

... Thành kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Đình Nam

Trong khu cách ly, bà con đang tập trung ở sân đơn vị, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế. Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được bài trí trang trọng giữa sân. Trên tấm phông trang trí dưới dòng chữ “Chúc mừng năm mới – Xuân Tân Sửu 2021” còn có thông điệp của Bộ Y tế “Đề nghị công dân thực hiện tốt 5K: Khẩu trang – Không tụ tập – Khoảng cách – Khử khuẩn – Khai báo y tế”.

Trong không khí thiêng liêng của khoảnh khắc trời đất giao hòa, Phó Thủ tướng, cùng đoàn đại biểu quân đội, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, các y bác sĩ và đồng bào trong khu cách ly cùng tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng, nhân dân Việt Nam làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc, non sông đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cám ơn và gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con đang cách ly tập trung trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Ảnh: VGP/Đình Nam

Bày tỏ lần đầu tiên đi chúc tết giao thừa trong hoàn cảnh rất đặc biệt, Phó Thủ tướng xúc động khi không thể đến gần nắm tay mọi người. Ông cũng cảm ơn bà con cũng như rất nhiều người dân đã chịu vất vả, bất tiện khi thực hiện cách ly hay giãn cách xã hội. Chính nhờ thế chúng ta mới kiểm soát tốt dịch trên toàn đất nước cho đến ngày hôm nay.

Đại diện những người đang cách ly chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng quan tâm, động viên, chăm lo chu đáo cho bà con, tất cả vì sự bình yên của nhân dân.

Được biết, trong khu cách ly có quân nhân Nhà máy Z153, Phó Thủ tướng cho biết chiều 30 Tết (11/2) ông đã đến thăm, chúc Tết một số gia đình chỉ có các cháu nhỏ cùng ông bà tại khu dân cư Nhà máy Z153 (thị trấn Đông Anh, Hà Nội) do bố mẹ đều đang cách ly tập trung. Ông động viên mọi người “dù ở nhà hay ở khu cách ly thì cũng đều góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh”.

Ảnh: VGP/Đình Nam

Một lần nữa, Phó Thủ tướng cảm ơn các y bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, và các lực lượng chức năng trong hơn 1 năm qua không quản vất vả khó khăn cùng nhau giữ cho đất nước bình yên trước dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng thăm hỏi và chúc mừng năm mới với người dân sinh sống ở gần khu cách ly. Ảnh: VGP/Đình Nam

“Không chỉ chúng ta kiểm soát được dịch bệnh mà nhờ sự đoàn kết một lòng, chịu thương, chịu khó, ý thức của mọi người dân, trong những lúc khó khăn, những điều tốt đẹp, giá trị tốt đẹp của dân tộc lại được khơi dậy, lan toả. Từ đó chúng ta có thêm niềm tin không chỉ chiến thắng dịch bệnh, mà có niềm tin vững chắc vào tương lai, đất nước ta nhất định sẽ phát triển, giàu mạnh”, Phó Thủ tướng nói và chúc mừng một năm mới với nhiều thành công mới.

“Chúng ta không chỉ chiến thắng dịch bệnh mà nhất định sẽ xây dựng, bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam thân yêu” – Phó Thủ tướng nói./.

Tác giả: Trần Mạnh – Đình Nam

Nguồn tin: Báo Chính phủ