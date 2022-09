Để ô tô chèn vào đống cát ven đường, tài xế bị nhóm người 'hổ báo' xông ra đánh hội đồng

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế bị nhóm người đánh hội đồng dã man vì để ô tô chèn vào đống cát ven đường gây phẫn nộ.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đoạn clip cho thấy vào lúc 13h39 trưa 19/9/2022, nam tài xế điều khiển xe ô tô đi trên một đoạn đường nhỏ qua khu dân cư. Lúc này 2 bên đường có một đống gỗ và một đống cát đổ tràn ra lòng đường, nam tài xế điều khiển xe ô tô di chuyển qua đã chèn bánh xe lên một phần đống cát bên trái đường.

Ngay sau đó, một người đàn ông cởi trần từ trong nhà đi ra chỉ vào đống cát và cự cãi qua lại với tài xế ô tô. Lúc này, một người đàn ông khác từ trong nhà hùng hổ đi ra lập tức thẳng tay đánh vào mặt tài xế.

Người đàn ông trách móc nam tài xế chèn vào đống cát.



Tưởng rằng người đàn ông sẽ can ngăn vụ việc nhưng người này cũng hùa theo đánh nam tài xế. Không cần tìm hiểu rõ sự tình, những người đàn ông “hổ báo” tiếp theo cứ thế lao ra đuổi nam tài xế này, chỉ có một số người can ngăn.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều lên án hành vi “hổ báo” đánh người của nhóm người trên.

... 2 người hùng hổ lao vào đánh nam tài xế.

Một số người chạy ra can ngăn.

Người đàn ông thậm chí cầm cái cây ra định đánh nam tài xế.



Nhiều người cũng cho rằng, nam tài xế tỏ thái độ rất ôn hòa, gãi đầu gãi tai. Những đống vật liệu xây dựng đã lấn chiếm lòng lề đường.

Một số người khác cũng cho rằng nam tài xế cần trình báo ngay đến cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật, răn đe những kẻ hay dở thói côn đồ “hổ báo.

