Đề nghị truy nã quốc tế Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện quyết định khởi tố bị can Phạm Nhật Vinh về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tuy nhiên đối tượng đã xuất cảnh đi nước ngoài, ngày 31/12/2020 cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định truy nã toàn quốc đối với Phạm Nhật Vinh.

Bị can Tề Trí Dũng.

Ngoài giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim, Phạm Nhật Vinh còn là Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT của 1 công ty may mặc xuất nhập khẩu đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo cơ quan điều tra, bị can Phạm Nhật Vinh được xác định có sai phạm liên quan đến Công ty TNHH MTV Phát triển Tân Thuận (Công ty IPC), Công ty Sadeco và các đơn vị liên quan.

Là thành viên HĐQT Công ty Sadeco, Phạm Nhật Vinh đã cùng các thành viên HĐQT Công ty Sadeco biểu quyết, thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/ cổ phần tại cuộc họp HĐQT Công ty Sadeco ngày 2/8/2017, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho công ty Sadeco hơn 940 tỷ đồng. Trong đó gây thiệt hại cho UBND TP Hồ Chí Minh là 413 tỷ đồng (tỷ lệ 44%), thiệt hại cho Thành ủy TP Hồ Chí Minh là 157 tỷ đồng (tỷ lệ 16,7%).

Trong vụ này, bị can Tất Thành Cang - Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh bị đề nghị truy tố về hành vi: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" do đồng ý ký duyệt chủ trương phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim.

Riêng bị can Tề Trí Dũng - Nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco, cơ quan điều tra xác định đối tượng này đóng vai trò chủ mưu trong việc thực hiện các hành vi phạm tội trong vụ phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã xác định rõ bị can Tề Trí Dũng đã có những sai phạm, gây thất thoát cho Công ty Sadeco hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 1/2017 đến tháng 2/2018, ông Tề Trí Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT Công ty Sadeco để tham ô, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ nguồn thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty Sadeco mà không nộp về Công ty IPC theo quy định, nhằm sử dụng cho cá nhân.

Bà Hồ Thị Thanh Phúc biết rõ HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty Sadeco không được giao nhiệm vụ, hoạt động nào phải chi phí bằng tiền, lợi ích vật chất nhưng vẫn giúp sức tích cực trong việc chi các khoản tiền thù lao, quỹ khen thưởng cho ông Dũng dưới danh nghĩa "kinh phí hoạt động".

Bà Phúc không chỉ đạo chuyển tiền thù lao, tiền thưởng của ông Dũng về cho Công ty IPC theo quy định, mà chấp thuận cho các nhân viên Công ty Sadeco ký nhận tiền mặt rồi giao cho ông Dũng, tạo điều kiện để ông Dũng chiếm đoạt. Với hành vi này, ông tề Trí Dũng bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Tác giả: Thúy Hà

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân