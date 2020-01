Đầu năm mới Toyota Vios 2020 có mức giá rẻ bất ngờ

Ngày 2/1, Toyota Việt Nam giới thiệu mẫu Vios 2020. Ở thế hệ mới, mẫu sedan hạng B được bổ sung trang bị, trong khi thiết kế không có nhiều thay đổi. Xe được phân phối với các phiên bản gồm E CVT (520-540 triệu đồng) và E MT (470-490 triệu đồng).

Các phiên bản được nâng cấp hệ giải trí với kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Vios G cao cấp nhất có thêm kiểm soát hành trình Cruise Control, cảm biến góc trước và sau, camera lùi và màn hình màu TFT. Vios E CVT có thêm trang bị camera lùi, ghế bọc da và hệ thống giải trí nâng cấp từ CD lên loại DVD.

Toyota Vios 2020 có mức giá rẻ bất ngờ.

Vios E MT là phiên bản nhận thêm nhiều nâng cấp nhất. Phanh sau từ tang trống lên loại phanh đĩa, trang bị ít có ở các đối thủ. Nội thất xe có ghế bọc da PVC. Hệ giải trí đầu DVD. Ở ngoại thất, Vios E MT có thêm đèn sương mù, gương hậu gập điện và camera lùi.

Theo Toyota, ước tính doanh số Vios trong 12 đạt hơn 3.300 xe, tổng doanh sốgần 27.500 xe năm 2019, chiếm khoảng 40% thị phần sedan hạng B. Vios đạt doanh số trung bình hơn 2.000 xe mỗi tháng, là mẫu xe đầu tiên trên thị trường chạm mốc 3.400 xe mỗi tháng.

Mẫu sedan hạng B của Toyota có chứng chỉ an toàn 5 sao, cao nhất của Asean NCAP, từ tháng 11/2017. Công nghệ an toàn là cuộc lột xác của Vios khi có 7 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc trên cả ba phiên bản. Theo Toyota, Vios là mẫu xe duy nhất trong phân khúc hạng B được trang bị hệ thống dây an toàn 3 điểm cho cả 5 vị trí ngồi.

Toyota Vios là đối thủ của Hyundai Accent, Honda City, Mazda2 hay gương mặt mới nổi Kia Soluto. Mẫu xe này giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc trong suốt năm 2019, với doanh số đạt 150.000 xe (tính đến hết tháng 12/2019).

