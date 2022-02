Đau lòng khoảnh khắc bé gái bị cả mảng tường và cánh cổng sắt đè sập lên người khi đang chơi một mình

Những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi các bé đang chơi đùa. Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video về việc một bé gái bị cả một mảng tường và cánh cổng sắt đè lên khu đang chơi một mình.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bé gái bất ngờ bị tường và cánh cửa đè lên người, bị thương nặng

Theo như những gì đoạn camera an ninh của gia đình ghi lại, có thể thấy một bé gái khi đang chơi trước ngõ một mình đã bất ngờ leo lên cánh cổng sắt.

...

Do cánh cửa và bức tường được xây dựng không mấy vững chắc nên khi chịu tác động lực lớn đã lập tức sập xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bé không kịp phản ứng và bị những mảnh vỡ bức tường lẫn cánh cổng đè lên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, những người lớn trong nhà đã lập tức đến đưa bé khỏi đống đổ nát và đi cấp cứu ở Bệnh viện nhi Thanh Hóa. Được biết, bé bị thương rất nặng.

Sự việc một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý, dặn dò các bé đảm bảo an toàn khi chơi đùa để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn